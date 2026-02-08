De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 8 febrero 2026
    De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl

Como cada año el evento deportivo más importante en los Estados Unidos fue espacio para estreno de alguno de los más esperados tráilers del año

El encuentro entre los Patriotas y los Halcones Marinos, que terminó con una paliza para los primeros, no solo fue acompañado por una espectacular presentación a cargo de Bad Bunny, sino también por el estreno de algunos de los tráilers más esperados del año.

Toy Story 5

La inesperada secuela de una saga que parecía haber terminado hace diez años continúa con una aventura más de Buzz y Woody, que reune a la banda de juguetes para hacerle frente a un nuevo cambio en su vida y adversario feroz: la llegada de las tablets.

The Mandalorian & Grogu

El final de la historia que llevó con éxito la franquicia de Star Wars al streaming está a la vuelta de la esquina, con la última aventura de Dinn Djarin y el pequeño Grogu, que se estrenará el próximo 22 de mayo.

Minions & Monstruos

La saga de las adorables criaturas amarillas también mostró el avance de su más reciente película, que mostrará otro episodio en las aventuras de los Minions, la cual llegará a los cines el 1 de julio.

The Super Mario Galaxy Movie

La secuela de la exitosa adaptación del juego de Nintendo mostró otro pequeño avance donde vemos más acción del nuevo personaje: Yoshi, así como de las versiones bebés de Luigi y de Mario, quienes también llegaron a protagonizar sus propios juegos. Esta llegará a los cines en abril.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Super Bowl

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
La defensiva de Seahawks de Seattle firmó una actuación histórica en el Super Bowl LX, asfixiando a Patriots de Nueva Inglaterra con presión constante y dominio físico.

Defensiva de Seahawks marca el rumbo del Super Bowl LX y somete a Patriots
Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny.

‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

Más que un campeón, el partido puede marcar el inicio de una nueva etapa en la NFL.

El Super Bowl que puede cambiarlo todo
El Super Bowl LX enfrenta a Seahawks y Patriots, con Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo y transmisión en México por televisión abierta, señal de paga y plataformas digitales.

Super Bowl LX: horario del kickoff, del show de Bad Bunny y dónde ver en México el Seahawks vs Patriots
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
En 2025, la recaudación por derechos vehiculares aumentó considerablemente tanto con el año previo como al comparar con 2022 cuando se renovaron placas previamente.

Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular
Consejeros avalaron lineamientos para el desarrollo del proceso electoral próximo.

Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones
El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación