De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl
Como cada año el evento deportivo más importante en los Estados Unidos fue espacio para estreno de alguno de los más esperados tráilers del año
El encuentro entre los Patriotas y los Halcones Marinos, que terminó con una paliza para los primeros, no solo fue acompañado por una espectacular presentación a cargo de Bad Bunny, sino también por el estreno de algunos de los tráilers más esperados del año.
Toy Story 5
La inesperada secuela de una saga que parecía haber terminado hace diez años continúa con una aventura más de Buzz y Woody, que reune a la banda de juguetes para hacerle frente a un nuevo cambio en su vida y adversario feroz: la llegada de las tablets.
The Mandalorian & Grogu
El final de la historia que llevó con éxito la franquicia de Star Wars al streaming está a la vuelta de la esquina, con la última aventura de Dinn Djarin y el pequeño Grogu, que se estrenará el próximo 22 de mayo.
Minions & Monstruos
La saga de las adorables criaturas amarillas también mostró el avance de su más reciente película, que mostrará otro episodio en las aventuras de los Minions, la cual llegará a los cines el 1 de julio.
The Super Mario Galaxy Movie
La secuela de la exitosa adaptación del juego de Nintendo mostró otro pequeño avance donde vemos más acción del nuevo personaje: Yoshi, así como de las versiones bebés de Luigi y de Mario, quienes también llegaron a protagonizar sus propios juegos. Esta llegará a los cines en abril.