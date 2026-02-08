De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl

El encuentro entre los Patriotas y los Halcones Marinos, que terminó con una paliza para los primeros, no solo fue acompañado por una espectacular presentación a cargo de Bad Bunny, sino también por el estreno de algunos de los tráilers más esperados del año.

Toy Story 5

La inesperada secuela de una saga que parecía haber terminado hace diez años continúa con una aventura más de Buzz y Woody, que reune a la banda de juguetes para hacerle frente a un nuevo cambio en su vida y adversario feroz: la llegada de las tablets.