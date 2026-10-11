$!‘Tenemos que recuperar la taquilla de México’: Gael García Bernal habla sobre el cine nacional y ‘Hombre al agua’

Son casi las cinco de la tarde en la ciudad de Toronto y es curioso que Gael García Bernal haya elegido encontrarnos en un restaurante con el nombre Silence H, porque silencio es lo que falta en el Festival Internacional de Cine TIFF. Ni hablar del ruido de otro festival, en Venecia, donde recibió una asombrosa ovación de pie, durante diez largos minutos, por el estreno mundial de “Hombre al Agua”, donde además de ser el protagonista, también es el autor y director. ¿Te puedes dar el lujo de ser un turista más, cuando viajas a lugares como Toronto o Venecia, tratando de conocer la ciudad o ver más cine, como una persona normal? Sí, la verdad que sí, los extremos son bastante disfrutables. Es decir, está bueno presentar una película, pero está buenísimo caminar y caminar y caminar. Rara vez, me ha pasado de estar en festivales donde pueda ver otras películas. Toronto es buen lugar para poder hacer eso. En Venecia es más complicado. Toronto y Cannes creo que es donde más he podido ver películas y experimentarlas. ¿Sabias que en Canadá con la promoción ‘Destination Toronto’ imponen el turismo de la ciudad con el nombre de Guillermo del Toro y su firma modificada ‘Guillermo del Toronto’? (Risas) ¡No lo sabía! Del Toro..nto, que loco. Obviamente, en todo el mundo hay mexicanos y latinos que te reconocen. ¿Cómo vives esa clase de encuentros fuera de México? Pues es muy lindo andar por la vida, ahí, compartiendo las películas y saludando también a la gente.

Jugando con el título de Hombre al agua, a un nivel más profesional ¿Te gusta tanto zambullirte en un proyecto como autor, protagonista y director? Sí, sí me gusta. Esta película en particular fue un proceso larguísimo. Llevó muchísimo tesón, muchísimo rigor, mucho embaucar a las personas para que sean parte de esta película. Y al final, pues estoy feliz y orgulloso del resultado del trabajo de todos. ¿Qué opina Gael García Bernal actor, de Gael García Bernal director? No, no, no me puedo dividir así porque uno es uno mismo, siempre van de la mano. Es verdad que yo como actor llevo un proceso muchísimo más largo de práctica que como director. Entonces, yo como actor tengo muchísima más cancha dentro de lo que estamos haciendo. Me preocupan menos los mecanismos que utilizo para encarnar el personaje, que lo que tengo que hacer como director, para poder armar todo el circo. Dirigir es un trabajo súper amplio, súper extremo. ¿Dónde se complementan al menos, los roles como actor y como director, al momento en que les toca trabajar juntos? En mantener la energía, ahí es donde creo que se complementan. Como actor puedo ser como el capitán del equipo que juegue en la cancha y puedo ayudar muchísimo a que la cancha se mueva. Y creo que todo sueño de director técnico, la verdad, es estar un poquito en la cancha y poder llevarlo a cabo también.

Diego Luna es también el productor de Hombre al Agua, pero en el Festival de Cannes estrenó su propia película como director Cenizas en la Boca ¿Qué opinión te merece? Cenizas en la Boca me encanta. Me fascina. Es un peliculón. Es una película hermosísima, alucinantemente poderosa, dolorosa también, que habla de una realidad muy importante hoy en día. Y me encantó el trabajo que hizo, la verdad. Es muy bonito ver reconocer a Diego en la película. Pero él esta vez no actúa, solo dirigió detrás de cámaras... La energía de los directores se emana pues en las películas Y la verdad es que en Cenizas en la Boca, ahí está presente Diego de una manera muy bonita. ¿Pensaron en dirigir juntos alguna vez como los Javis españoles que ganaron el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, con La Bola Negra? No, nunca hemos pensado en eso. Como una divertida representación de la cultura latina de Hombre al Agua, Gael García Bernal interpreta un cubano que se casa con una mexicana mientras el suegro embaraza a una argentina y una brasileña también llega para filmar la vida de ellos, con otro puertorriqueño que interpreta nada más y nada menos que Ricky Martin

Es curioso el rol de Ricky Martin en Hombre Al Agua porque aparece en la historia, para interpretar a Gael Garcia Bernal, en otra película... (interrumpe) a Camilo, él interpreta a mi personaje de Camilo. Está bien la aclaración, pero los dos interpretan a la misma persona aunque Ricky Martin tiene que actuar como si fueras tú, por tu personaje, en otra ficción dentro de la ficción del cine... La consigna es muy clara... él es un personaje que llega para hacer la película de Juana, el personaje que interpreta Esmeralda Pimentel y es una película increíblemente pequeña, un ejercicio casi familiar orgánico. Y lo llama para interpretar el personaje de Camilo que yo interpreto, pero no es él... ¿Y hablando entre ustedes, Ricky Martin no habrá tomado algo tuyo para parecerse en algo, al menos? Ahí hay cosas que hay que preguntarle a él (Risas). En la historia, tu esposa también le pide a tu personaje que no le hable como cubano, que le hable como colombiano. ¿Te pasó algo así en la realidad, de jugar con los acentos diferentes? Sí, sí, sí. Siempre hago ese juego en la intimidad. Hacemos todo tipo de locuras parecidas, ese tipo de de aventuras en las cuales representamos a alguien más. Es divertido jugar a ello, sea sexual o no, vaya donde sea, es un ejercicio natural de los seres humanos, la representación, encarnar otros personajes para poder decir la verdad de alguna manera. Es curioso verte en el cine, con tantos acentos de nacionalidades diferentes... ahora cubano, otras veces argentino, chileno o español. Todos los acentos son particulares del personaje y de la época. El acento argentino de Ernesto (Che Guevara) no es el argentino, el porteño de hoy en día. Era un argentino distinto en aquel entonces. Lo mismo el de Juan Zahara de La Mala Educación.