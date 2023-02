Seis seis seis. Es el número del hijo de las tinieblas. 666. Iron Maiden ha hecho toda una apología. The number of the beast. La boletera del Leviathan Tour de Therion, usa ese gancho mental.

Para las 21 horas del 1 de febrero, la parte baja del escenario principal del Café Iguana hervía en sangre, alcohol y ropas negras.

Therion la agrupación sueca de metal sinfónico, creada por su principal compositor ...