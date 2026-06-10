Si vuelas al AIFA, atráncate de cacahuates

¿Les platico? ¡Arre! Por pura ocurrencia, cambié mi vuelo de regreso de la CDMX a estas bárbaras y futboleras comarcas del norte, para vivir en carne propia la experiencia que ofrece el AIFA a los pasajeros. Ahora sí, que nadie me lo cuente, de hoy en adelante mi opinión no tiene el mismo rango de “credibilidad” de quienes opinan al más puro estilo de Clemente Jacques , defendiendo desde su ignorancia a una de las tres “obras emblemáticas” de AMLO.

Reportes oficiales del propio gobierno revelan cifras espeluznantes: El AIFA está en números rojos. Acumula pérdidas por $792 millones en sus 4 años de operación No ha podido compensar sus pérdidas desde que fue inaugurado en 2022, por lo que su balance a cuatro años de operación es altamente negativo.

Las opiniones van y vienen en ciertos chales -perdón, chats- de ciertos grillos de Monterrey, que opinande lejecitos sin saber y a lo güey, sobre el AIFA. Tenía mi regreso en uno de los muchísimos vuelos de Aeroméxico hacia Monterrey que parten del Aeropuerto Benito Juárez. Pero ahí me tienen de novedoso y cambié mi regreso para volar desde el AIFA.

Desde Santa Fe hasta el AIFA hicimos casi tres horas , por la ruta que va también a Pachuca. No les doy los detalles para que no vayan a hacer lo mismo, porque me dicen que hay otras formas menos tortuosas de hacerlo a las 4 de la tarde. PRIMERO, LOS DATOS: Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, dice que el AIFA es un barril sin fondo para el erario; “...al no generar ingresos, depende del presupuesto federal”. Y tiene razón este abogado, pues el AIFA tuvo en 2023 un subsidio de $836 millones 230 mil 355, de acuerdo al Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del 2023.

En 2024 dicha cifra resultó casi el doble de lo que fue solicitado para el primer año de su operación: $419 millones 449 mil. Mi BigData AI solicitó por Transparencia, información del costo de operación actual y resultó que los únicos datos disponibles son del primer mes después de su inauguración, el 21 de marzo de este año 2022. Los libros contables del AIFA registraron el primer mes una pérdida neta de $22.5 millones, incluyendo la escenográfica inauguración.

A juzgar por lo que vimos, el AIFA todavía no despega. Las ganancias de su primer mes fueron de $308,000, pero sus pérdidas resultaron 75 veces mayores. Seguro la señora de las tlayudas en la pueblerina inauguración ganó más dinero de lo que hoy ganan los sufridos y temerarios emprendedores que ocupan algunos de los escasos locales comerciales.

Un cálculo conservador realizado por la misma fuente de información a la que acudí para esta columna, revela que su costo promedio de operación es de $33 millones por mes. A como vi las cosas, creo que va a estar en chino mandarín que el AIFA revierta en el 2026 tan deplorables números. AHORA, MI EXPERIENCIA EN EL AIFA: Debo reconocer que este aeropuerto -ubicado en Zumpango de Ocampo, Estado de México, es un sueño para cualquier viajero consuetudinario... porque no tiene uno que andarse chocando con gente ni haciendo filas. Es más, no hay problemas para encontrar mesa disponible donde comer. ¡No hay mesas... ni alimentos!

Un cálculo conservador realizado por la misma fuente de información a la que acudí para esta columna, revela que su costo promedio de operación es de $33 millones por mes. A como vi las cosas, creo que va a estar en chino mandarín que el AIFA revierta en el 2026 tan deplorables números. AHORA, MI EXPERIENCIA EN EL AIFA: El único de ese giro es un Starfucks y la encargada me dijo que ese día había estado medio flojito. Desde las 9AM que inició su turno hasta las 6PM que la abordé, me dijo haber atendido como a cien clientes. Pobre concesionario con esos números. MÁS MESEROS QUE PASAJEROS: Claro, ya en las áreas de salas de abordar, la cosa cambia, sí hay mesas disponibles, pero hay más meseros que pasajeros y los menús disponibles dejan un mundo qué desear. Seguro estaba mejor la cosa con la señora de las tlayudas y los anafres que hubo en los primeros días. De ahí mi recomendación para que si viajan hacia el AIFA, atránquense de cacahuates de los que regalan en el avión, porque va a estar bien cabrón que encuentren algo decente qué comer en este aeropuerto. Claro, ya en las áreas de salas de abordar, la cosa cambia, sí hay mesas disponibles, pero hay más meseros que pasajeros y los menús disponibles dejan un mundo qué desear. Seguro estaba mejor la cosa con la señora de las tlayudas y los anafres que hubo en los primeros días. De ahí mi recomendación para que si viajan hacia el AIFA, atránquense de cacahuates de los que regalan en el avión, porque va a estar bien cabrón que encuentren algo decente qué comer en este aeropuerto. MÁS GUARDIAS NACIONALES QUE PASAJEROS: También hay más elementos de la Guardia Nacional que pasajeros. A uno de mis compañeros de vuelo y a este su irreverente servidor, nos echaron los perros encima...los que andan ahí detectando sustancias prohibidas y nos reventamos una buena olfateada de la que salimos bien librados.

Pobres los elementos del escuadrón canino, se han de estar pegando una aburrida de padre y señor nuestro y para que no se les atrofie el olfato , pues entrenan con los pasajeros que ya pasamos los filtros de seguridad. ¡QUÉ DELICIA DE ESTACIONAMIENTO! El estacionamiento del AIFA es una delicia: Chingos de cajones disponibles, por no decir que todos, pero casi. Ayer por la tarde, después de las 16:00 horas, estaban programados solo 3 despegues, y uno de ellos, de la aerolínea venezolana, hasta la hora que abordé mi vuelo a Monterrey a las 19:00, seguía marcado en la pantalla como DEMORADO . Un servicio de taxi al AIFA, desde Santa Fe, se cotiza entre $2,000 y $2,800 , al menos por la ruta de Pachuca. El único camioncito de transporte colectivo que vi iba TOTALMENTE VACÍO. Tampoco vi a ninguno de los que dan el nuevo servicio de Central de Autobuses AIFA. Total, una experiencia que haría revolcarse en su tumba al mismo Franz Kafka. CAJÓN DE SASTRE - Mañana, el Incomparable Iván y toda su Compañía, más Sanjuana Martínez y las larvas en celo que le siguen la corriente, sin saber en la que se están metiendo.

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