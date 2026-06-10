Se aproxima un diluvio a México... Tormenta Negra ‘Cristina’ y Monzón Mexicano azotarán lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados

Una tormenta tropical se aproxima al territorio mexicano, provocando Tormenta Negra con lluvias torrenciales, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, además de la activación del Monzón Mexicano, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este miércoles, una circulación ciclónica en altura sobre el sur del golfo de México, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla (suroeste y sureste); así como lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México; además de chubascos en el resto del territorio nacional.

Se mantendrá oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano y en las costas de Quintana Roo. Asimismo, se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur). Finalmente, la tormenta tropical Cristina localizada frente a las costas de El Salvador, se aproxima a costas mexicanas.

El flujo del viento tendría convergencia en la Sierra Madre Occidental, detonando las primeras tormentas y activación del Monzón Mexicano, las cuales lucen actualmente fuertes para jueves y viernes. Para el jueves, se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, debido a una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, que se desplazarán desde el golfo de México hasta el occidente de la República Mexicana, las cuales interactuarán con canales de baja presión en el interior del país, divergencia e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Nayarit, Querétaro e Hidalgo. Se pronostica que los remanentes del ciclón tropical Cristina se desplacen sobre Chiapas y Tabasco, ingresando al golfo de México durante el día sábado, estas condiciones reforzarán la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el sureste mexicano y la península.

Prevalecerán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur).

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 20 y máxima de 29 grados, con cielo nublado, el jueves tendremos una máxima de 29 y una mínima de 20 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 28 y mínima de 18. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (suroeste y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, este y sur), Chiapas (oeste y sur), Campeche (norte y suroeste) y Quintana Roo (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Estado de México (centro, este y suroeste), Morelos, Tabasco (oeste y sur) y Yucatán (centro, sur y este). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (sur), Jalisco (oeste, centro y este), Colima, Michoacán (centro y este), Guerrero (norte y este), Ciudad de México y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Sonora (este). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Chihuahua (noreste y oeste), Coahuila (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte y centro). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Tabasco y Campeche. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”? Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave. La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones. IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO Las lluvias extremas podrían afectar: • Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones. • Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús. • Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos. Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse. RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL • Evitar salir si no es necesario durante las lluvias. • No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo. • Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones. • Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio. • Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil. DATO CURIOSO En Hong Kong, la emisión de una alerta negra implica la suspensión inmediata de actividades escolares y laborales, algo poco común en México, donde muchas veces la movilidad y labores continúan a pesar de lluvias extremas.

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