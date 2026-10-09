Timbiriche se estrena hoy en ViX... la serie polémica que es rechazada por el elenco original

Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol difundieron un comunicado conjunto en el que aclararon que no participaron en la creación de la producción y que tampoco fueron consultados sobre las historias que se presentan en pantalla.

La historia de Timbiriche llega este viernes 9 de octubre a ViX con una serie de ocho episodios que reconstruye parte de la trayectoria de una de las agrupaciones juveniles más populares de México. Sin embargo, el estreno ocurre en medio de una controversia, luego de que sus seis integrantes originales rechazaran públicamente su participación en el proyecto.

Los artistas también señalaron que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad , además de asegurar que no tuvieron acceso al contenido completo antes del lanzamiento. Aunque reconocieron la libertad creativa de quienes desarrollaron la serie, cuestionaron que se construya una ficción sobre personas reales sin involucrarlas en el proceso.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE DE TIMBIRICHE EN VIX?

La producción está encabezada por Pablo Cruz y Juana García Alaya, con la dirección de Humberto “Beto” Hinojosa. El elenco incluye a Macarena García como Sasha, Osvaldo Benavides como Alex y Alberto Guerra en el papel de Luis de Llano, entre otros intérpretes.

La historia retoma episodios relacionados con el ascenso de Timbiriche y las relaciones personales que marcaron su entorno durante los años de mayor popularidad del grupo. La serie plantea una versión dramatizada de estos acontecimientos, por lo que sus responsables han insistido en que no se trata de una reconstrucción literal de los hechos.

Durante la presentación ante medios, Pablo Cruz explicó que el proyecto parte de información pública y que debe entenderse como una obra de ficción. Osvaldo Benavides, quien interpreta a Alex, señaló que construyó su personaje a partir del guion y de una investigación sobre la persona que representa.

LA RELACIÓN ENTRE SASHA SOKOL Y LUIS DE LLANO GENERA POLÉMICA

Uno de los asuntos más delicados de la producción es la representación de la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano, un caso que llegó a los tribunales y que ha generado debate público sobre el abuso y las relaciones de poder.

Pablo Cruz calificó este episodio como la columna vertebral de la serie. También explicó que los capítulos relacionados incluyen un mensaje destinado a contextualizar la denuncia de la cantante y abrir una reflexión sobre los abusos contra menores.

La inclusión de esta historia ha incrementado las preguntas sobre los límites de la ficción cuando aborda experiencias de personas identificables. Hasta ahora, no existe una confirmación oficial sobre posibles acciones legales de Sasha Sokol contra la producción, pese a las versiones que han circulado.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA TIMBIRICHE EN VIX?

Los primeros dos episodios estarán disponibles en ViX a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 9 de octubre. Los capítulos restantes se publicarán semanalmente, cada viernes.

El lanzamiento también tuvo un adelanto en televisión abierta: el primer episodio se transmitió de manera especial por Las Estrellas el jueves 8 de octubre.

La llegada de la serie ocurre sin el respaldo público de los seis integrantes originales, quienes marcaron distancia de una producción que utiliza sus historias como punto de partida. La controversia acompaña así el estreno de una ficción sobre una agrupación que dejó huella en la música pop mexicana.