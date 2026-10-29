Aguinaldo 2026: estos pensionados y trabajadores recibirán su dinero desde noviembre

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    Aguinaldo 2026: estos pensionados y trabajadores recibirán su dinero desde noviembre
    Algunos pensionados del IMSS y del ISSSTE lo recibirán en noviembre, mientras que los trabajadores sujetos a la Ley Federal del Trabajo deberán cobrarlo antes del 20 de diciembre. FOTO: CHAT GPT

El pago del aguinaldo tendrá distintas fechas en México

El aguinaldo 2026 comenzará a llegar a distintos grupos de beneficiarios durante noviembre. Sin embargo, la fecha de depósito y el monto dependen del régimen de pensión o de las condiciones laborales de cada persona.

¡Buenas noticias, jubilados! Confirman fecha del pago de la pensión en noviembre y aguinaldo del IMSS e ISSSTE

Mientras algunos pensionados recibirán esta prestación durante el penúltimo mes del año, los trabajadores del sector privado tienen como fecha límite legal el 19 de diciembre para recibir el pago, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

¿QUIÉNES RECIBEN EL AGUINALDO EN NOVIEMBRE DE 2026?

Entre quienes cobrarán en noviembre están los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social de 1973.

Este grupo tiene derecho a un aguinaldo equivalente a una mensualidad de su pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. No obstante, quienes reciben una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley de 1997 no tienen derecho a esta prestación por ese concepto.

Por su parte, las personas pensionadas y jubiladas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán la primera parte de su aguinaldo durante la primera quincena de noviembre, conforme al calendario oficial de 2026.

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El aguinaldo 2026 comenzará a llegar a distintos grupos de beneficiarios durante noviembre. FOTO: CHAT GPT

TRABAJADORES DEL GOBIERNO PODRÁN COBRAR DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE

El personal de determinadas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal también podrá recibir su aguinaldo desde el 10 de noviembre.

La fecha está contemplada en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, esto no significa que todos los trabajadores del Gobierno tengan garantizado el depósito ese día, pues el calendario puede variar según la institución y el grupo de beneficiarios.

¿CUÁNDO DEBEN PAGAR EL AGUINALDO AL RESTO DE LOS TRABAJADORES?

Para las personas que trabajan bajo la Ley Federal del Trabajo, el artículo 87 establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre.

La prestación equivale, como mínimo, a 15 días de salario para quienes hayan trabajado durante un año completo. Si una persona laboró menos tiempo, tiene derecho a recibir la parte proporcional, incluso si dejó su empleo antes de finalizar el año.

El patrón también puede entregar el aguinaldo antes de diciembre, por lo que no es obligatorio esperar hasta la fecha límite.

Tener INAPAM no basta: quiénes pueden cobrar aguinaldo y qué deben cumplir

¿QUÉ HACER SI NO TE PAGAN EL AGUINALDO?

Si el empleador no entrega el aguinaldo o paga una cantidad inferior a la correspondiente, las personas trabajadoras pueden solicitar orientación gratuita a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

La institución brinda asesoría y apoyo legal para reclamar esta prestación. El plazo general para exigir el pago es de un año a partir de que resulta exigible el derecho.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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