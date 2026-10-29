Aguinaldo 2026: estos pensionados y trabajadores recibirán su dinero desde noviembre

El aguinaldo 2026 comenzará a llegar a distintos grupos de beneficiarios durante noviembre. Sin embargo, la fecha de depósito y el monto dependen del régimen de pensión o de las condiciones laborales de cada persona.

Mientras algunos pensionados recibirán esta prestación durante el penúltimo mes del año, los trabajadores del sector privado tienen como fecha límite legal el 19 de diciembre para recibir el pago, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

¿QUIÉNES RECIBEN EL AGUINALDO EN NOVIEMBRE DE 2026?

Entre quienes cobrarán en noviembre están los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social de 1973.

Este grupo tiene derecho a un aguinaldo equivalente a una mensualidad de su pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. No obstante, quienes reciben una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley de 1997 no tienen derecho a esta prestación por ese concepto.

Por su parte, las personas pensionadas y jubiladas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán la primera parte de su aguinaldo durante la primera quincena de noviembre, conforme al calendario oficial de 2026.