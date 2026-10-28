¿Cuántas tortillas de harina es recomendable comer al día? Esto dicen los expertos

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    ¿Cuántas tortillas de harina es recomendable comer al día? Esto dicen los expertos
    Según especialistas, una persona con actividad física moderada puede consumir entre 2 y 3 piezas al día. MAGNIFIC

Aunque son indispensables en la cocina mexicana, su aporte calórico, grasas y sodio exigen moderación frente a las opciones de maíz nixtamalizado

Perfectas para preparar unas sincronizadas, burritos o quesadillas, las tortillas de harina se han convertido en un ingrediente indispensable en la cocina mexicana. Su textura suave, sabor característico y facilidad para integrarlas en distintos platillos hacen que comer más de una sea irresistible. Sin embargo, es importante moderar la ingesta por salud.

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ESTO OPINAN LOS EXPERTOS

Una persona con actividad física moderada puede consumir entre 2 y 3 piezas al día; mientras que quienes mantienen un ritmo más activo podrían ingerir de 3 a 6 piezas, esto de acuerdo con un artículo de la empresa TIA Alimentos. Es importante mencionar que dichas cantidades son orientativas, ya que siempre es preferible considerar el tipo de plan alimenticio y las necesidades nutricionales de manera individual.

Respecto a su valor nutricional, una porción mediana aporta alrededor de 94 calorías, cifra que puede variar según su tamaño e ingredientes, según lo indica el contador nutricional FatSecret México. Y pese a que por este nutriente su consumo puede aportar energía al organismo, comer tortillas de harina en exceso ocasiona consecuencias en la salud.

Lo anterior se debe a que algunas presentaciones comerciales contienen grasas saturadas y sodio, los cuales pueden contribuir al aumento del colesterol y la presión arterial. Otras consecuencias del consumo desmedido son aumentos de glucosa en sangre y molestias digestivas en algunas personas, especialmente en quienes tienen intolerancia al gluten o a las harinas refinadas o enfermedad celíaca.

$!Las tortillas de harina aportan energía, pero las presentaciones comerciales suelen contener grasas saturadas, sodio y gluten.
Las tortillas de harina aportan energía, pero las presentaciones comerciales suelen contener grasas saturadas, sodio y gluten. PEXELS

A la hora de elegir entre ambas, el sabor no es lo único que importa. Sus diferencias nutricionales y su composición influyen en lo que conviene para el consumo cotidiano. Por ejemplo, la Secretaría de Salud indica que las tortillas de maíz nixtamalizado contienen menos calorías y grasas que las de harina de trigo, además de ser fuente de calcio, mineral clave para la salud de los huesos.

Asimismo, al ser remojadas en agua se suavizan la cáscara y el grano, lo que las vuelve un alimento más fácil de digerir. Y finalmente, la dependencia destaca que el maíz nixtamalizado puede prevenir raquitismo, pelagra y cáncer de hígado, puesto que las variedades mexicanas presentan 99 % menos del hongo Aspergillus flavus. Así que, si buscas una opción saludable para acompañar tus comidas, prioriza las tortillas de maíz y reserva las de trigo para ocasiones especiales.

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