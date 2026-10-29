Cristiano Ronaldo firma hat-trick con Al Nassr y alcanza 985 goles: está a 15 de los mil

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    Cristiano Ronaldo firma hat-trick con Al Nassr y alcanza 985 goles: está a 15 de los mil
    Cristiano Ronaldo celebró su primer hat-trick de la temporada con Al Nassr y quedó a solamente 15 goles de alcanzar las mil anotaciones oficiales en su trayectoria profesional. FOTO: X

El astro portugués marcó tres veces en apenas 15 minutos durante la victoria 5-3 sobre Al Kholood, mientras João Félix brilló con cuatro asistencias en la Liga Saudí

Cristiano Ronaldo brilló en Arabia Saudita. A sus 41 años, el delantero portugués convirtió un hat-trick en la victoria de Al Nassr por 5-3 sobre Al Kholood, este jueves y alcanzó los 985 goles oficiales en su carrera.

El duelo de la jornada 12 de la Liga Saudí se disputó en el estadio Al-Awwal Park de Riad y dejó al portugués a solamente 15 anotaciones de la barrera de los mil tantos.

La noche comenzó cuesta arriba para el conjunto local. Julien Domingues adelantó a Al Kholood al minuto 16, pero el brasileño Ângelo igualó al 24 con una jugada individual.

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Sadio Mané concretó la remontada al 38, aunque Antoin Essomba apareció en el tiempo añadido de la primera parte para colocar el 2-2. Ambos tantos de Al Nassr tuvieron el mismo origen: asistencias de João Félix.

Cristiano, mientras tanto, acumulaba frustraciones. El atacante llegó a celebrar dos anotaciones durante los primeros 45 minutos, pero ambas fueron invalidadas por fuera de juego.

Regresó del vestidor decidido a transformar un duelo cerrado en una victoria importante para el equipo dirigido por Ange Postecoglou.

Al minuto 66, Ronaldo aprovechó un servicio de João Félix dentro del área y firmó el 3-2. Apenas seis minutos después, volvió a conectar con su compatriota para marcar de cabeza el cuarto tanto de Al Nassr. Al 81, Mané lo encontró en posición de remate y el capitán portugués completó su triplete.

Tres goles en un lapso de 15 minutos le permitieron pasar de 982 a 985 en su registro profesional.

João Félix también brilló: participó directamente en cuatro de los cinco goles mediante sus asistencias a Ângelo, Mané y, en dos ocasiones, a Cristiano. Al Kholood logró descontar con un penalti de Domingues en la compensación, pero el 5-3 ya no estuvo en riesgo.

El hat-trick fue el primero de Ronaldo en la temporada 2026-27 y tuvo un significado especial por la cuenta regresiva que mantiene hacia los 1,000 goles oficiales.

El portugués ha construido ese registro a lo largo de su paso por Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr y la selección de Portugal. La distancia que lo separa de una cifra de cuatro dígitos es ahora de apenas 15 tantos.

Su exhibición llegó, además, en una semana de reconocimientos. El atacante fue elegido en una votación popular promovida por France Football como protagonista de la mejor temporada entre ganadores del Balón de Oro, gracias a su campaña 2007-08 con Manchester United. Sobre la cancha, respondió con un triplete que lo colocó en el centro de la conversación futbolística.

En la clasificación, Al Nassr llegó a 28 puntos después de 11 partidos y quedó empatado en unidades con Al Qadisiya, que ha disputado un encuentro más. Al Hilal también presiona desde el tercer puesto, con 27 unidades y un partido menos.

La pelea por el liderato continúa abierta, mientras Cristiano Ronaldo sostiene dos objetivos paralelos: competir por el título saudí y seguir reduciendo la distancia hasta el gol número 1,000 de su carrera.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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