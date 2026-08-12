¡Toca esperar! Cancela Rod Stewart conciertos en México tras procedimiento cardíaco

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    ¡Toca esperar! Cancela Rod Stewart conciertos en México tras procedimiento cardíaco
    agenda. Stewart tenía programadas tres presentaciones en México como parte de su gira, pero deberá posponer su encuentro con el público. FOTO: INTERNET

El cantante británico deberá guardar cuatro semanas de recuperación antes de volver a los escenarios; los boletos serán reembolsados

Malas noticias para los amantes del rock de Rod Stewart, ya que este miércoles se confirmó que canceló sus conciertos en México debido a un periodo de recuperación recomendado por sus médicos, luego de someterse con éxito a un procedimiento para colocarle un stent coronario.

A través de un comunicado, OCESA informó que el cantante británico no podrá presentarse en las fechas pactadas: el 9 de septiembre en Monterrey, el 11 en Guadalajara y dos días después en la Ciudad de México, fechas que estaban contempladas en su gira.

Stewart fue sometido a un procedimiento rutinario para la colocación de un stent coronario. Sus médicos se encuentran satisfechos con su evolución y el artista ya retomó sus actividades cotidianas con normalidad.

LAS CAUSAS DE CANCELAR

Sin embargo, por recomendación médica, deberá tomarse las próximas cuatro semanas para recuperarse completamente y recuperar su condición física antes de regresar a los escenarios.

“Ya me siento mejor y estoy recuperándome muy bien. Quiero agradecer a los médicos, enfermeras y a todas las personas que me han cuidado de manera extraordinaria. Estoy profundamente decepcionado por tener que perderme estos shows y lamento mucho no poder estar con mis fans, pero espero volver muy pronto a los escenarios para pasarla bien con todos ustedes nuevamente”, expresó Rod Stewart.

OCESA informó que quienes hayan adquirido sus entradas en línea recibirán el reembolso total de su compra, incluidos los cargos por servicio de Ticketmaster. El dinero será devuelto automáticamente a la tarjeta con la que se realizó el pago, de acuerdo con los tiempos establecidos por cada institución bancaria.

En el caso de las personas que compraron sus boletos en taquilla, podrán solicitar el reembolso en el mismo lugar donde realizaron la compra en los próximos días.

El estado de salud del cantante ya había provocado cambios en su agenda durante los últimos meses. A principios de junio, canceló dos conciertos en Las Vegas por indicación médica y posteriormente suspendió otro show en San Diego poco antes de subir al escenario. (Con información de El Universal y Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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