Toñita estalla contra Ema Pulido; revela que su hija intentó suicidarse

Inconforme por el 6 con que Ema Pulido, juez de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, calificó a la pareja conformada por Toñita y Tony Garza cuando interpretaron un número de danza contemporánea, la también cantante salió corriendo del foro en medio de una crisis de llanto.

Ante lo inesperado de su reacción, la conductora Galilea Montijo la siguió para encontrarla derrumbada en uno de los pasillos. Al intentar consolarla, la tapatía le preguntó qué le pasaba, a lo que Toñita, entre lágrimas y sollozos respondió: “No se puede, no se puede, ni siquiera sabe por lo que estamos pasando. Perdón, maestra, mi hija trató de suicidarse. No sabe lo cule... que es estar sola en un hospital, sin comer, sin tener a nadie, sin una pareja que esté ahí para apoyarte. Si a usted no se le mueve el corazón, entonces vale madre su vida”.

De igual manera Tony Garza manifestó su descontento por la calificación debido a que Ema Pulido repitió varias veces la frase “no les creo”, a pesar de lo emotivo de la coreografía.

“Si el trabajo de dos artistas que salen a la pista con los sentimientos a flor de piel no la mueve, no la mueve nada”, dijo Garza, aunque aclaró que siente profundo respeto hacia la trayectoria de Pulido.

En episodios anteriores, Toñita mencionó que había concluido su proceso de divorcio, situación que le produce alteraciones en su estado de ánimo, asimismo, ha hecho público su padecimiento de ansiedad y que está en tratamiento psicológico y psiquiátrico.