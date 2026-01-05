¡Tras 15 años! Patricio Borghetti y Odalys Ramírez se casan en una íntima ceremonia

/ 5 enero 2026
    ¡Tras 15 años! Patricio Borghetti y Odalys Ramírez se casan en una íntima ceremonia
    Unión. Patricio Borghetti y Odalys Ramírez celebraron su boda en una ceremonia íntima en la Riviera Maya, acompañados por sus hijos Gia y Rocco. FOTO: FACEBOOK@HOLAMÉXICO

Aunque la boda fue vendida en exclusiva a la revista ¡Hola!, la pareja decidió celebrarla únicamente junto a su familia más cercana

El actor argentino Patricio Borghetti y la conductora mexicana Odalys Ramírez llegaron al altar luego de 15 años de relación y de formar una familia con sus dos hijos, Gia y Rocco, quienes fueron invitados especiales a la ceremonia, junto con apenas 10 integrantes más de su círculo familiar. La pareja buscaba celebrar este momento en total privacidad.

Cancún fue el destino elegido por Borghetti y Ramírez para contraer nupcias, como lo reveló en exclusiva la revista ¡Hola!.

De acuerdo con los detalles compartidos por la publicación, la boda se celebró el pasado viernes 2 de enero, en una playa privada ubicada en la Riviera Maya, dentro del hotel cinco estrellas Sensira Resort Cancún.

UNA HISTORIA DE AMOR

La conductora de Televisa explicó que la decisión de celebrar la boda a inicios de año fue tomada por ambos debido al simbolismo que representa el comienzo de un nuevo ciclo.

Nos parecía muy mágico empezar el 2026 con una ceremonia que celebrara el amor, que es a lo que le hemos apostado todos estos años”, compartió.

Odalys, quien recibió el anillo de compromiso en 2019, señaló que una de las ventajas de haber postergado su boda fue que ahora sus hijos pudieron ser partícipes activos de la ceremonia, la cual describió como profundamente espiritual, lo que añadió un valor especial a la fecha. “Una de las ventajas de casarnos 15 años después, con nuestros hijos ya grandes, es que fueron muy participativos en la organización”, precisó.

MÁS DETALLES

De acuerdo con lo relatado por los ahora esposos, fueron Gia y Rocco quienes les entregaron los anillos frente al altar. Además, la pareja leyó sus votos y brindó junto a los familiares que los acompañaron en este significativo momento.

Otro de los detalles revelados a ¡Hola! fue que, semanas antes de la ceremonia, acudieron al Registro Civil de la Ciudad de México para formalizar legalmente su matrimonio.

La sencillez de la boda, en la que ambos permanecieron descalzos durante la ceremonia, reflejó el estilo de vida que, según Odalys Ramírez, llevan lejos de las cámaras de televisión. (Con información de El Universal)

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

