¡Tras 15 años! Patricio Borghetti y Odalys Ramírez se casan en una íntima ceremonia

El actor argentino Patricio Borghetti y la conductora mexicana Odalys Ramírez llegaron al altar luego de 15 años de relación y de formar una familia con sus dos hijos, Gia y Rocco, quienes fueron invitados especiales a la ceremonia, junto con apenas 10 integrantes más de su círculo familiar. La pareja buscaba celebrar este momento en total privacidad. Cancún fue el destino elegido por Borghetti y Ramírez para contraer nupcias, como lo reveló en exclusiva la revista ¡Hola!. De acuerdo con los detalles compartidos por la publicación, la boda se celebró el pasado viernes 2 de enero, en una playa privada ubicada en la Riviera Maya, dentro del hotel cinco estrellas Sensira Resort Cancún.

UNA HISTORIA DE AMOR La conductora de Televisa explicó que la decisión de celebrar la boda a inicios de año fue tomada por ambos debido al simbolismo que representa el comienzo de un nuevo ciclo. “Nos parecía muy mágico empezar el 2026 con una ceremonia que celebrara el amor, que es a lo que le hemos apostado todos estos años”, compartió. Odalys, quien recibió el anillo de compromiso en 2019, señaló que una de las ventajas de haber postergado su boda fue que ahora sus hijos pudieron ser partícipes activos de la ceremonia, la cual describió como profundamente espiritual, lo que añadió un valor especial a la fecha. “Una de las ventajas de casarnos 15 años después, con nuestros hijos ya grandes, es que fueron muy participativos en la organización”, precisó.