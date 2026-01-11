¡Una noche de sorpresas! Ganan ‘Una Batalla Tras Otra’ y ‘Hamnett’ los máximos galardones de los Globos de Oro 2026

Nikki Glaser fue, sin duda, uno de los grandes aciertos de la ceremonia de los Globos de Oro 2026. Su humor característico y su estilo directo como anfitriona aportaron dinamismo a una gala en la que se consolidaron ‘Una Batalla Tras Otra’ como Mejor Película de Comedia o Musical y ‘Hamnett’ como Mejor Película de Drama. “Pensé que solo había una cineasta capaz de contar esta historia, y esa era la excepcional Chloé Zhao”, expresó Steven Spielberg, productor del filme, al recibir la presea como Mejor Película de Drama. En total, ‘Una Batalla Tras Otra’, protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson, obtuvo cuatro galardones de las nueve nominaciones con las que llegó a la ceremonia.

LA CEREMONIA La noche arrancó con resultados sorpresivos, entre ellos el triunfo de Teyana Taylor por ‘Una Batalla Tras Otra’, imponiéndose a figuras consolidadas como Ariana Grande y Amy Madigan. En la categoría masculina, el galardón fue para Stellan Skarsgård por su trabajo en Valor Sentimental. El premio a Mejor Taquilla fue para Ryan Coogler por el éxito en cines de ‘Pecadores’, mientras que la cinta brasileña ‘O Agente Secreto’ se coronó como Mejor Película de Habla No Inglesa. En las categorías actorales de drama, el Globo de Oro a Mejor Actor fue para el brasileño Wagner Moura, mientras que la estatuilla a Mejor Actriz recayó en la irlandesa Jessie Buckley.

CON AMOR AL K-POP Dos nuevos reconocimientos se sumaron este domingo para la cinta de Sony y Netflix Kpop Demon Hunters, luego de que la canción Golden se alzara con el premio a Mejor Canción Original y la producción fuera reconocida como Mejor Película Animada. La presea fue entregada por Charli XCX y Joe Keery, momento en el que la artista surcoreana EJAE subió al escenario visiblemente emocionada para recibir el galardón frente a una sala repleta de estrellas de Hollywood. Durante su discurso, recordó los años en los que fue rechazada por diversas compañías en su país debido al tono de su voz, una experiencia que contrastó con su presente como cantante y compositora reconocida a nivel internacional.

TE PUEDE INTERESAR: Triunfa ‘Kpop Demon Hunters’ en los Globos de Oro con doble premio EN LA TV Más tarde Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’) se alzó este domingo con el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia o Musical. El fenómeno de Netflix ‘Adolescence’ conquistó este domingo los Globos de Oro en los apartados de televisión, logrando cuatro premios, seguido del drama médico ‘The Pitt’ y la comedia ‘The Studio’, que acumularon dos galardones cada uno.

CATEGORÍAS DE CINE

Mejor película de drama: ‘Hamnet’. Mejor película de comedia o musical: ‘One Battle After Another’. Mejor película de habla no inglesa: ‘The Secret Agent’ – Brasil Mejor actriz en película de drama: Jessie Buckley (‘Hamnet’). Mejor actor en película de drama: Wagner Moura (‘The Secret Agent’). Mejor actriz en película de comedia o musical: Rose Byrne (‘If I had Legs I’d Kick You’).

Mejor actor en película de comedia o musical: Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’). Actriz de reparto en cine: Teyana Taylor (‘One Battle After Another’) Actor de reparto en cine: Stellan Skarsgård (‘Sentimental Value’) Mejor director: Paul Thomas Anderson (‘One Battle After Another’). Mejor guión: Paul Thomas Anderson (‘One Bettle After Another’). Mejor banda sonora original: Ludwing Göransson (‘Sinners’). Mejor canción original: ‘Golden’ / Música: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Letra: Kim Eun-jae, Mark Sonnenblick. (‘Kpop Demond Hunters’). Mejor película de animación: ‘Kpop Demond Hunters’. Logro cinematográfico y taquilla: ‘Sinners’.

TE PUEDE INTERESAR: ¿La recuerdas? Denuncia la cantante cristiana Stacie Orrico a su mánager por abuso desde que ella tenía 14 años CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN