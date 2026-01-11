¡Una noche de sorpresas! Ganan ‘Una Batalla Tras Otra’ y ‘Hamnett’ los máximos galardones de los Globos de Oro 2026

¡Una noche de sorpresas! Ganan ‘Una Batalla Tras Otra’ y ‘Hamnett’ los máximos galardones de los Globos de Oro 2026

Israel García
por Israel García

En una ceremonia que perfila con mayor claridad a los favoritos de la temporada de premios, figuras como Timothée Chalamet y Paul Thomas Anderson se consolidaron, mientras que Guillermo del Toro y Diego Luna se fueron sin estatuilla

Show
/ 11 enero 2026
COMPARTIR

Nikki Glaser fue, sin duda, uno de los grandes aciertos de la ceremonia de los Globos de Oro 2026. Su humor característico y su estilo directo como anfitriona aportaron dinamismo a una gala en la que se consolidaron ‘Una Batalla Tras Otra’ como Mejor Película de Comedia o Musical y ‘Hamnett’ como Mejor Película de Drama.

“Pensé que solo había una cineasta capaz de contar esta historia, y esa era la excepcional Chloé Zhao”, expresó Steven Spielberg, productor del filme, al recibir la presea como Mejor Película de Drama.

En total, ‘Una Batalla Tras Otra’, protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson, obtuvo cuatro galardones de las nueve nominaciones con las que llegó a la ceremonia.

LA CEREMONIA

La noche arrancó con resultados sorpresivos, entre ellos el triunfo de Teyana Taylor por ‘Una Batalla Tras Otra’, imponiéndose a figuras consolidadas como Ariana Grande y Amy Madigan. En la categoría masculina, el galardón fue para Stellan Skarsgård por su trabajo en Valor Sentimental.

El premio a Mejor Taquilla fue para Ryan Coogler por el éxito en cines de ‘Pecadores’, mientras que la cinta brasileña ‘O Agente Secreto’ se coronó como Mejor Película de Habla No Inglesa.

En las categorías actorales de drama, el Globo de Oro a Mejor Actor fue para el brasileño Wagner Moura, mientras que la estatuilla a Mejor Actriz recayó en la irlandesa Jessie Buckley.

CON AMOR AL K-POP

Dos nuevos reconocimientos se sumaron este domingo para la cinta de Sony y Netflix Kpop Demon Hunters, luego de que la canción Golden se alzara con el premio a Mejor Canción Original y la producción fuera reconocida como Mejor Película Animada.

La presea fue entregada por Charli XCX y Joe Keery, momento en el que la artista surcoreana EJAE subió al escenario visiblemente emocionada para recibir el galardón frente a una sala repleta de estrellas de Hollywood. Durante su discurso, recordó los años en los que fue rechazada por diversas compañías en su país debido al tono de su voz, una experiencia que contrastó con su presente como cantante y compositora reconocida a nivel internacional.

TE PUEDE INTERESAR: Triunfa ‘Kpop Demon Hunters’ en los Globos de Oro con doble premio

EN LA TV

Más tarde Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’) se alzó este domingo con el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia o Musical.

El fenómeno de Netflix ‘Adolescence’ conquistó este domingo los Globos de Oro en los apartados de televisión, logrando cuatro premios, seguido del drama médico ‘The Pitt’ y la comedia ‘The Studio’, que acumularon dos galardones cada uno.

CATEGORÍAS DE CINE

Mejor película de drama: ‘Hamnet’.

Mejor película de comedia o musical: ‘One Battle After Another’.

Mejor película de habla no inglesa: ‘The Secret Agent’ – Brasil

Mejor actriz en película de drama: Jessie Buckley (‘Hamnet’).

Mejor actor en película de drama: Wagner Moura (‘The Secret Agent’).

Mejor actriz en película de comedia o musical: Rose Byrne (‘If I had Legs I’d Kick You’).

Mejor actor en película de comedia o musical: Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’).

Actriz de reparto en cine: Teyana Taylor (‘One Battle After Another’)

Actor de reparto en cine: Stellan Skarsgård (‘Sentimental Value’)

Mejor director: Paul Thomas Anderson (‘One Battle After Another’).

Mejor guión: Paul Thomas Anderson (‘One Bettle After Another’).

Mejor banda sonora original: Ludwing Göransson (‘Sinners’).

Mejor canción original: ‘Golden’ / Música: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Letra: Kim Eun-jae, Mark Sonnenblick. (‘Kpop Demond Hunters’).

Mejor película de animación: ‘Kpop Demond Hunters’.

Logro cinematográfico y taquilla: ‘Sinners’.

TE PUEDE INTERESAR: ¿La recuerdas? Denuncia la cantante cristiana Stacie Orrico a su mánager por abuso desde que ella tenía 14 años

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

Mejor serie de drama: ‘The Pitt’.

Mejor serie de comedia o musical: ‘The Studio’.

Mejor miniserie: ‘Adolescence’.

Mejor actor en serie de drama: Noah Wyle, por ‘The Pitt’.

Mejor actriz en serie de drama: Rhea Seehorn, por ‘Pluribus’.

Mejor actor en serie de comedia o musical: Seth Rogen, por ‘The Studio’.

Mejor actriz en serie de comedia o musical: Jean Smart, por ‘Hacks’.

Mejor actriz de reparto en una serie: Erin Doherty, por ‘Adolescence’.

Mejor actor en miniserie: Stephen Graham, por ‘Adolescence’.

Mejor actriz en miniserie: Michelle Williams, por ‘Dying for Sex’.

Mejor actor de reparto en una serie: Owen Cooper, por ‘Adolescence’.

TEMAS
Cine
Espectáculos
Golden Globes
Localizaciones
Estados Unidos
Personajes
Guillermo Del Toro
Leonardo Dicaprio
Organizaciones
HBO Max
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Juez de control dejó sin efecto la acusación de fraude promovida por la Fiscalía General de Nuevo León en contra del director general de VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo.

El caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA: desde la detención a su liberación
Armando Castilla Galindo recuperó su libertad tras demostrarse que no había elementos para procesarlo

Liberación de Armando Castilla Galindo, director de VANGUARDIA: un triunfo para la libertad de prensa frente a la ‘represión judicial’
Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme frente a Washington.

‘La soberanía no se negocia’: Sheinbaum frena a EU por fentanilo
El morenista Adán Augusto López elevó en un 11 mil por ciento, en 2025, el monto de recursos de una partida en el Senado de la República que maneja a discreción.

Engorda Adán Augusto su cochinito ¡11,000%!... Y tiene otro guardadito de 12 mdp

Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro, dijo que hace falta una reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual ya pasó por la Cámara de Diputados y se espera que se retome en el Senado.

Darán ‘dientes’ (por T-MEC) al Centro de Conciliación

Ante las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, las deportaciones de niñas, niños y adolescentes mexicanos registraron 7 mil 463 casos entre enero y noviembre de 2025.

En la nueva era Trump, 7 de cada 10 niños deportados de EU viajaban solos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela.

Trump advierte que Cuba dejará de recibir dinero y petróleo de Venezuela

Para hoy, sobre el noroeste de México, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán la segunda tormenta invernal.

Segunda tormenta invernal impacta noroeste de México, junto a frente frío #27 ocasiona ambiente gélido