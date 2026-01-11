Triunfa ‘Kpop Demon Hunters’ en los Globos de Oro con doble premio
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La canción ‘Golden’ escrita por EJAE, Mark Sonnenblick, IDO, 24 y Teddy suma un nuevo acierto en la temporada de premios y se perfila como una de las grandes sorpresas de 2025
Un nuevo reconocimiento se sumó este domingo para la cinta de Sony y Netflix Kpop Demon Hunters durante la ceremonia de los Globos de Oro, luego de que la canción Golden se alzara con el premio a Mejor Canción Original.
La presea fue entregada por Charli XCX y Joe Keery, momento en el que la artista surcoreana EJAE subió al escenario visiblemente emocionada para recibir el galardón frente a una sala repleta de estrellas de Hollywood. Durante su discurso, recordó los años en los que fue rechazada por diversas compañías en su país debido al tono de su voz, una experiencia que contrastó con su presente como cantante y compositora reconocida a nivel internacional.
Golden se impuso ante otros temas nominados, como ‘No Place Like Home’, de Cynthia Erivo; ‘The Girl in the Bubble’, de Ariana Grande; y ‘Dreams As One’, de Miley Cyrus, incluida en la banda sonora de Avatar 3.
LA MEJOR PELÍCULA ANIMADA
Minutos más tarde, la ceremonia volvió a favorecer a ‘Kpop Demon Hunters’, al coronarla como Mejor Película Animada, consolidando así su sorpresivo recorrido en la temporada de premios.
La producción de Sony y Netflix tuvo un estreno discreto en streaming; sin embargo, semana tras semana logró posicionarse en el top de la plataforma, impulsada por su propuesta musical y visual.
TE PUEDE INTERESAR: ¿La recuerdas? Denuncia la cantante cristiana Stacie Orrico a su mánager por abuso desde que ella tenía 14 años
“Esta película es un homenaje a la música”, expresó el codirector Chris Appelhans al recibir el galardón, destacando el trabajo creativo detrás del proyecto.