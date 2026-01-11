Triunfa ‘Kpop Demon Hunters’ en los Globos de Oro con doble premio

Un nuevo reconocimiento se sumó este domingo para la cinta de Sony y Netflix Kpop Demon Hunters durante la ceremonia de los Globos de Oro, luego de que la canción Golden se alzara con el premio a Mejor Canción Original.

La presea fue entregada por Charli XCX y Joe Keery, momento en el que la artista surcoreana EJAE subió al escenario visiblemente emocionada para recibir el galardón frente a una sala repleta de estrellas de Hollywood. Durante su discurso, recordó los años en los que fue rechazada por diversas compañías en su país debido al tono de su voz, una experiencia que contrastó con su presente como cantante y compositora reconocida a nivel internacional.

Golden se impuso ante otros temas nominados, como ‘No Place Like Home’, de Cynthia Erivo; ‘The Girl in the Bubble’, de Ariana Grande; y ‘Dreams As One’, de Miley Cyrus, incluida en la banda sonora de Avatar 3.