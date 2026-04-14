Vanessa Bauche impartirá taller de actuación abierto al público en Coahuila

La oportunidad de contar con una figura del nivel y talento de Vanessa Bauche en Coahuila tiene un motivo claro: impartir un taller de actuación en Torreón. Sin embargo, más allá de su experiencia, Bauche es una de las figuras nacionales que ha destacado en teatro, telenovelas, cine, series y redes sociales, lo que respalda su elección para esta iniciativa dirigida al público en general de la región. “Estoy contenta de tener este proyecto pedagógico de sanación integral, porque siempre he dicho que primero es la persona y luego el personaje, e independientemente de que la gente se dedique profesionalmente o no a alguna expresión artística, las artes están para elevar el espíritu y la conciencia. Son nuestro Wi-Fi celestial”, dijo en entrevista con VMÁS.

UN TALLER PARA TODOS Lejos de ser un grupo exclusivo, el taller está abierto al público en general y forma parte del lanzamiento de la delegación Coahuila de Canacine. “Poderles acompañar, no solamente compartiendo estas herramientas de vida —no nada más es un tema profesional—, sino herramientas prácticas para vivir mejor, estar más conscientes, tener una escucha activa, reinventarnos, encontrar apoyo psicoemocional con métodos muy prácticos, como la respiración consciente, y poder acallar esos pensamientos negativos e intrusivos que te dicen ‘no puedes’, ‘ya estás grande’, ‘ya valiste’, y te estás juzgando todo el tiempo”, explicó la protagonista de “Amores Perros”.

¿QUÉ HABRÁ EN EL TALLER? Parte del enfoque del taller retoma la técnica Meisner aplicada al cine, así como el concepto japonés “Mushin”, que propone silenciar la mente para lograr una escucha activa y presencia plena. Bauche destacó que este tipo de formación busca fortalecer a los talentos locales mediante herramientas pedagógicas aplicables tanto en el ámbito profesional como en la vida cotidiana. Señaló que este proyecto ya ha tenido éxito en otros estados, como San Luis Potosí, donde se ha formado una comunidad diversa de creadores. La actriz, conocida también por su participación en “Acapulco” y “Guerra de vecinos”, celebró que este tipo de iniciativas acerquen herramientas profesionales a talentos locales. “Finalmente, nuestro compromiso está con ustedes como talentos locales: que tengan las herramientas para que, cuando lleguen los castings y las producciones, estén preparados y puedan quedarse, y que cada vez haya más talento mejor preparado en todo el país”, dijo.

Bauche insistió en que el taller no está limitado a profesionales del medio audiovisual, sino que puede beneficiar a cualquier persona en su vida diaria. “A partir de herramientas que también están dirigidas a la ciudadanía en general, quien quiera tomar el taller —sin límites de edad—, hay niñas, niños, amas de casa, adultos mayores... quien se quiera acercar podrá notar cómo en estos tres días cambia su forma de estar y su presencia”, explicó. La cita para los interesados es registrarse al número 844 669 1183 o a través de la página de Facebook de Canacine Coahuila.

EXPERIENCIA CON DISTINTOS PÚBLICOS Sobre su trabajo con personas fuera del medio artístico, Bauche explicó que adapta su método según el perfil del grupo. “Primero trato de medir quiénes son, si tienen experiencia o bases. Conocer al grupo me permite entender sus necesidades y hacer un trabajo más personalizado”, señaló. Agregó que sus herramientas son prácticas y accesibles: “Son ejercicios muy concretos de respiración consciente, escucha activa y coordinación con el diálogo, que ayudan a estar presentes tanto en escena como en la vida real”.

LA VULNERABILIDAD DE LOS ARTISTAS Durante la charla, Bauche también abordó la vulnerabilidad del gremio actoral. “Trabajamos con las emociones, para las emociones y la conciencia humana, por lo que somos doblemente vulnerables. Estudios recientes, como uno realizado en la UCLA y otras universidades, muestran que el cerebro de actores y actrices funciona de manera distinta”, explicó. Además, denunció las condiciones laborales precarias del sector en México. “En 40 años de carrera veo que somos un grupo muy vulnerable. No tenemos prestaciones de ley, seguridad social ni acceso a créditos. Trabajas toda tu vida y no tienes garantías”, afirmó.

LA MISIÓN Antes de concluir, Bauche defendió la importancia de descentralizar la formación y producción audiovisual en el país. “Creo que Canacine, con este proyecto pedagógico, busca dar certeza a quienes quieren dedicarse a esto, demostrar que el talento sí existe”, señaló.

Para lograrlo, enfatizó la importancia de profesionalizar y perfeccionar ese talento mediante herramientas impartidas por especialistas con experiencia. “Estoy convencida de que hay talento en todas partes”, concluyó.

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