‘Malcolm el de En Medio’ arrasa en su regreso: rompe récord de audiencia en Disney+

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/ 14 abril 2026
    ‘Malcolm el de En Medio’ arrasa en su regreso: rompe récord de audiencia en Disney+
    Favorito. El regreso de Malcolm reunió al elenco original y conquistó a nuevas generaciones en streaming. FOTO: ESPECIAL

La miniserie revival debutó con más de 8 millones de visualizaciones en tres días, consolidándose como el estreno más fuerte del año en streaming

Había mucha expectativa por la llegada de ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’ y, pese a las múltiples presiones, la comedia protagonizada por Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek y un gran elenco ha logrado destacar.

De acuerdo con información de Variety, el especial de cuatro episodios alcanzó 8.1 millones de visualizaciones en apenas tres días, convirtiéndose en el estreno más visto del año en Disney+ y Hulu.

La cifra confirma que el experimento de revivir la icónica comedia de los años 2000 no solo funcionó, sino que superó expectativas en un entorno donde los reboots suelen dividir opiniones.

¿QUÉ PASÓ CON MALCOLM?

Su desempeño la coloca por encima de cualquier otro lanzamiento reciente en la plataforma. Además, la compañía informó que el “revival”, específicamente en Latinoamérica, se convirtió en el segundo estreno más grande en la historia de Disney+, al alcanzar 3.6 millones de visualizaciones en la región.

“La vida sigue siendo injusta” se estrenó el pasado 10 de abril con solo cuatro episodios, retomando la historia casi dos décadas después del final original. Malcolm, ahora adulto y padre, intenta mantenerse alejado de su caótica familia, pero termina regresando para el aniversario de sus padres.

ELENCO CLÁSICO

El regreso de figuras como Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek ha sido clave para atraer tanto a antiguos fans como a nuevas audiencias.

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En paralelo, la crítica ha sido mayoritariamente positiva, destacando que la producción logra equilibrar el humor caótico con una carga emocional más profunda. Para muchos, se siente como una continuación que entiende el paso del tiempo. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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