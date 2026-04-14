‘Malcolm el de En Medio’ arrasa en su regreso: rompe récord de audiencia en Disney+

Había mucha expectativa por la llegada de ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’ y, pese a las múltiples presiones, la comedia protagonizada por Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek y un gran elenco ha logrado destacar.

De acuerdo con información de Variety, el especial de cuatro episodios alcanzó 8.1 millones de visualizaciones en apenas tres días, convirtiéndose en el estreno más visto del año en Disney+ y Hulu.

La cifra confirma que el experimento de revivir la icónica comedia de los años 2000 no solo funcionó, sino que superó expectativas en un entorno donde los reboots suelen dividir opiniones.