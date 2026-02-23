¿Vas a ir? Confirma Robbie Williams concierto en México el próximo octubre

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 23 febrero 2026
    ¿Vas a ir? Confirma Robbie Williams concierto en México el próximo octubre
    Fiesta. El ‘Britpop Tour’ traerá a México los temas más recientes del cantante británico, además de sus clásicos más coreados. FOTO: INTERNET

La preventa será el 2 de marzo y la venta general arrancará el 3 para su show en el Palacio de los Deportes

De manera sorpresiva, el cantante británico Robbie Williams anunció su regreso a los escenarios mexicanos, a 21 años de haber pisado por primera vez el país para cantar ante sus seguidores. El concierto se llevará a cabo el próximo 7 de octubre en el Palacio de los Deportes.

La última vez que Williams se presentó ante el público mexicano fue hace tres años. En esta ocasión, el espectáculo forma parte del ‘Britpop Tour’, con la energía de su más reciente disco, publicado en enero pasado.

La empresa Ocesa precisó en un comunicado que el artista ofrecerá un show que recorrerá los temas de su nuevo álbum, en el que destacan canciones como ‘Human’, que interpreta junto al dúo mexicano Jesse & Joy.

¿CUÁNDO ES LA VENTA DE BOLETOS?

La compañía informó que la preventa para clientes Banamex se realizará el 2 de marzo a las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará un día después, el 3 de marzo, a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

Esta nueva etapa musical fue anunciada por el artista el verano pasado, cuando ofreció conciertos en el Reino Unido que, en conjunto con otras fechas en Europa, reunieron alrededor de 1.2 millones de asistentes.

Con este nuevo álbum, el intérprete de ‘Angel’ colabora con talentos internacionales como Laura Pausini, con quien canta ‘Desire’, el primer himno oficial de la FIFA, que sonará durante el Mundial de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

DETALLES DEL SHOW

La primera vez que Williams visitó México fue en 2005, cuando promocionaba temas que se convertirían en algunos de sus mayores éxitos, como ‘Tripping’, incluido en su sexto álbum, ‘Intensive Care’.

En el repertorio de ‘Britpop’ también destaca el sencillo ‘Rocket’, que cuenta con la participación del legendario guitarrista de Black Sabbath, Tony Iommi, además del músico Glenn Hughes, quienes aportan un estilo más rockero al tema.

TE PUEDE INTERESAR: Winona Ryder se suma a ‘Merlina’ 3 y revive su mancuerna con Tim Burton

Tras su incursión en la industria audiovisual con la película Better Man, nominada al Oscar, Williams continúa su recorrido por los escenarios del mundo, con México como una de las paradas más esperadas por sus seguidores. (Con información de EFE y El Universal).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Robbie Williams

Organizaciones


Ticketmaster

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra

Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra
true

‘El Mencho’: Trump puso a prueba a México... y México la pasó
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que el operativo contra el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, contó con intercambio de información con Estados Unidos.

‘El Mencho’ ha muerto. ¿Qué pasará con el Cártel Jalisco Nueva Generación?
Historia. Winona Ryder interpretará a ‘Tabitha’ en la tercera temporada de ‘Merlina’, que ya se rueda en Dublín.

Winona Ryder se suma a ‘Merlina’ 3 y revive su mancuerna con Tim Burton
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana. VANGUARDIA/ARCHIVO

Prepárese... Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 37 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados
Un eclipse lunar total teñirá la Luna de rojo durante la madrugada del 3 de marzo de 2026. El fenómeno será visible en todo México sin necesidad de equipo especial

Cielo se teñirá de rojo en México... se aproxima la Luna de Sangre en marzo de 2026
Kali Uchis y otros artistas cancelan eventos en Guadalajara por ola de violencia

Kali Uchis y otros artistas cancelan eventos en Guadalajara por ola de violencia
El Estadio Corregidora será sede del amistoso internacional este 25 de febrero.

Confirmado: México vs Islandia sí se jugará en Querétaro tras operativo donde murió ‘El Mencho’