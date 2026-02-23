¿Vas a ir? Confirma Robbie Williams concierto en México el próximo octubre

De manera sorpresiva, el cantante británico Robbie Williams anunció su regreso a los escenarios mexicanos, a 21 años de haber pisado por primera vez el país para cantar ante sus seguidores. El concierto se llevará a cabo el próximo 7 de octubre en el Palacio de los Deportes. La última vez que Williams se presentó ante el público mexicano fue hace tres años. En esta ocasión, el espectáculo forma parte del ‘Britpop Tour’, con la energía de su más reciente disco, publicado en enero pasado. La empresa Ocesa precisó en un comunicado que el artista ofrecerá un show que recorrerá los temas de su nuevo álbum, en el que destacan canciones como ‘Human’, que interpreta junto al dúo mexicano Jesse & Joy.

¿CUÁNDO ES LA VENTA DE BOLETOS? La compañía informó que la preventa para clientes Banamex se realizará el 2 de marzo a las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará un día después, el 3 de marzo, a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto. Esta nueva etapa musical fue anunciada por el artista el verano pasado, cuando ofreció conciertos en el Reino Unido que, en conjunto con otras fechas en Europa, reunieron alrededor de 1.2 millones de asistentes. Con este nuevo álbum, el intérprete de ‘Angel’ colabora con talentos internacionales como Laura Pausini, con quien canta ‘Desire’, el primer himno oficial de la FIFA, que sonará durante el Mundial de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

DETALLES DEL SHOW La primera vez que Williams visitó México fue en 2005, cuando promocionaba temas que se convertirían en algunos de sus mayores éxitos, como ‘Tripping’, incluido en su sexto álbum, ‘Intensive Care’. En el repertorio de ‘Britpop’ también destaca el sencillo ‘Rocket’, que cuenta con la participación del legendario guitarrista de Black Sabbath, Tony Iommi, además del músico Glenn Hughes, quienes aportan un estilo más rockero al tema.

Tras su incursión en la industria audiovisual con la película Better Man, nominada al Oscar, Williams continúa su recorrido por los escenarios del mundo, con México como una de las paradas más esperadas por sus seguidores. (Con información de EFE y El Universal).

