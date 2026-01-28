¡Serán 5 conciertos! Harry Styles agrega más fechas en México tras agotar la preventa

Parece que la audiencia esperaba con ansias el regreso de Harry Styles a México, pues la respuesta del público durante la preventa fue tan alta que las primeras fechas se agotaron rápidamente. Ante el sold out, Ocesa confirmó tres conciertos adicionales este mismo año en el Estadio GNP Seguros, sumando un total de cinco presentaciones.

“¡Debido a la increíble demanda tenemos quinta fecha de Harry Styles: Together, Together, el 8 de agosto en el Estadio GNP Seguros!”, publicó Ocesa a través de su cuenta oficial de Facebook, apenas unas horas después de anunciar primero dos fechas extra.

La venta general se llevará a cabo este jueves, por lo que se recomienda a los fans conectarse a la fila virtual de Ticketmaster a partir de las 11:00 horas para asegurar sus boletos.