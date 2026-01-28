¡Serán 5 conciertos! Harry Styles agrega más fechas en México tras agotar la preventa

/ 28 enero 2026
    ¡Serán 5 conciertos! Harry Styles agrega más fechas en México tras agotar la preventa
    Favorito. El cantante británico amplía su paso por el Estadio GNP Seguros ante la alta demanda de boletos entre sus fans. FOTO: ARCHIVO

El intérprete de ‘Watermelon Sugar’ confirmó presentaciones el 4, 7 y 8 de agosto ante sus fans mexicanos y latinos; la preventa será mañana jueves 29 de enero a las 11:00 horas

Parece que la audiencia esperaba con ansias el regreso de Harry Styles a México, pues la respuesta del público durante la preventa fue tan alta que las primeras fechas se agotaron rápidamente. Ante el sold out, Ocesa confirmó tres conciertos adicionales este mismo año en el Estadio GNP Seguros, sumando un total de cinco presentaciones.

¡Debido a la increíble demanda tenemos quinta fecha de Harry Styles: Together, Together, el 8 de agosto en el Estadio GNP Seguros!”, publicó Ocesa a través de su cuenta oficial de Facebook, apenas unas horas después de anunciar primero dos fechas extra.

La venta general se llevará a cabo este jueves, por lo que se recomienda a los fans conectarse a la fila virtual de Ticketmaster a partir de las 11:00 horas para asegurar sus boletos.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA HARRY STYLES EN MÉXICO?

A través de su cuenta de X, el creador de contenido especializado en conciertos @ailoviutl dio a conocer los precios estimados de los boletos, con base en la información de la preventa realizada este miércoles 28.

El costo en la zona PITS es de $6,547.25 pesos. Para General A y B, el precio es de $2,579.25 pesos, mientras que en General C asciende a $1,463.25 pesos. Los boletos en la zona GNP tienen un costo de $4,191.25 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Lisa de BLACKPINK se convierte en la nueva imagen de Nike SKIMS de Kim Kardashian

Otras localidades incluyen $3,987.25 pesos en Verde B, $2,827.25 pesos en Naranja B, $2,205.25 pesos en Verde C y $1,091.25 pesos en Naranja C.

La expectativa entre los seguidores del cantante es alta, ya que Styles lanzará su cuarto y esperado álbum, ‘Kiss All The Time, Disco, Occasionally’, el próximo 6 de marzo, lo que añade aún más emoción a su gira por territorio mexicano.

