¡Debut en doblaje! Ficha Disney a Bad Bunny para ‘Toy Story 5’

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    ¡Debut en doblaje! Ficha Disney a Bad Bunny para ‘Toy Story 5’
    Aventura. El personaje ‘Pizza con Lentes’ formará parte de la comunidad de juguetes olvidados en la nueva entrega de Pixar. FOTO: ESPECIAL
Israel García
por Israel García

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El cantante puertorriqueño llega a la historia interpretando a ‘Pizza con Lentes’ en la nueva cinta de Pixar protagonizada por ‘Woody’ y ‘Buzz’

Hay una parte de la audiencia que no está de acuerdo con la creciente carrera en el entretenimiento de Bad Bunny y, esta vez, el siguiente paso de Benito será hacia el público infantil, ya que Disney lo fichó para unirse a ‘Toy Story 5’ con un personaje especial: ‘Pizza con Lentes’.

Este martes, desde la cuenta de X de la cadena de cines Cinemark en Estados Unidos, revelaron al puertorriqueño como parte del elenco especial de la nueva aventura cinematográfica.

Martínez Ocasio debutará en la franquicia de Pixar interpretando a un juguete tan extravagante como misterioso, descrito como una pieza clave dentro de una comunidad de juguetes olvidados que vive en una casita abandonada del jardín.

¿QUÉ PASÓ CON BAD BUNNY?

El intérprete de ‘Nueva Yol’ no sólo prestó su voz para la versión original, ya que trascendió que el mismo personaje, en su versión latina, también contará con su voz.

Según la prensa estadounidense, ‘Pizza con Lentes’ tendrá una personalidad similar a la del artista, mezclando humor, actitud y ese aire “cool” que lo ha convertido en una figura global.

De hecho, Benito no es el único nuevo agregado al elenco, ya que el personaje de ‘Tiro al Blanco’, fiel compañero de la vaquerita ‘Jessie’, contará con la voz del actor inglés Alan Cumming.

¿CUÁNDO ESTRENA ‘TOY STORY 5’?

La quinta entrega de ‘Toy Story’ llegará a los cines mexicanos el próximo 18 de junio, y en la historia regresarán los personajes protagónicos ‘Woody’, ‘Jessie’ y ‘Buzz Lightyear’.

Según pequeños adelantos de la trama, el personaje de ‘Lillypad’ será la villana de la película, ya que desea que la niña Bonnie abandone y deje atrás a sus juguetes.

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Entre los cambios físicos de ‘Woody’ destacan algunas señales de envejecimiento, como que se está quedando calvo y el aumento de su panza, mientras que ‘Jessie’ protagonizará algunas de las secuencias de acción montando un caballo real y liderando al equipo en su misión.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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