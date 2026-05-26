¡Debut en doblaje! Ficha Disney a Bad Bunny para ‘Toy Story 5’

Hay una parte de la audiencia que no está de acuerdo con la creciente carrera en el entretenimiento de Bad Bunny y, esta vez, el siguiente paso de Benito será hacia el público infantil, ya que Disney lo fichó para unirse a ‘Toy Story 5’ con un personaje especial: ‘Pizza con Lentes’. Este martes, desde la cuenta de X de la cadena de cines Cinemark en Estados Unidos, revelaron al puertorriqueño como parte del elenco especial de la nueva aventura cinematográfica. Martínez Ocasio debutará en la franquicia de Pixar interpretando a un juguete tan extravagante como misterioso, descrito como una pieza clave dentro de una comunidad de juguetes olvidados que vive en una casita abandonada del jardín.

¿QUÉ PASÓ CON BAD BUNNY? El intérprete de ‘Nueva Yol’ no sólo prestó su voz para la versión original, ya que trascendió que el mismo personaje, en su versión latina, también contará con su voz. Según la prensa estadounidense, ‘Pizza con Lentes’ tendrá una personalidad similar a la del artista, mezclando humor, actitud y ese aire “cool” que lo ha convertido en una figura global. De hecho, Benito no es el único nuevo agregado al elenco, ya que el personaje de ‘Tiro al Blanco’, fiel compañero de la vaquerita ‘Jessie’, contará con la voz del actor inglés Alan Cumming.

¿CUÁNDO ESTRENA ‘TOY STORY 5’? La quinta entrega de ‘Toy Story’ llegará a los cines mexicanos el próximo 18 de junio, y en la historia regresarán los personajes protagónicos ‘Woody’, ‘Jessie’ y ‘Buzz Lightyear’. Según pequeños adelantos de la trama, el personaje de ‘Lillypad’ será la villana de la película, ya que desea que la niña Bonnie abandone y deje atrás a sus juguetes.

Entre los cambios físicos de ‘Woody’ destacan algunas señales de envejecimiento, como que se está quedando calvo y el aumento de su panza, mientras que ‘Jessie’ protagonizará algunas de las secuencias de acción montando un caballo real y liderando al equipo en su misión.

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