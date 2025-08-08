¿Vas a ir? Inicia Enjambre el camino musical para el Simi Fest 2025

Show
/ 8 agosto 2025
    ¿Vas a ir? Inicia Enjambre el camino musical para el Simi Fest 2025
    La agrupación mexicana interpretó varios de sus éxitos en las oficinas de Farmacias Similares. FOTO: YOUTUBE@VictorGonzalezHerrera

Con el ‘Simisónico’ se prepara el escenario rumbo al magno evento que se realizará el próximo 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Tras el éxito alcanzado con la primera edición del Simi Fest, este 2025 el evento musical del Dr. Simi busca elevar el nivel, destacando el talento de las bandas que integrarán el cartel y que han generado gran expectativa en redes sociales.

A ello se suma que este jueves se volvió tendencia Simisónico, el proyecto previo al Simi Fest que presentará sesiones en vivo —al estilo Tiny Desk— de las agrupaciones que conformarán el cartel del festival, programado para el próximo 29 de noviembre.

Para estas presentaciones, las oficinas corporativas de Farmacias Similares se transformaron en un escenario íntimo donde la banda mexicana Enjambre deleitó a los presentes con varias de sus canciones, confirmando de manera épica su participación en el Simi Fest 2025.

¿QUÉ PASÓ CON ENJAMBRE?

En medio de los preparativos del festival del Dr. Simi, la sesión musical con Enjambre —primera banda confirmada para el Simi Fest 2025— causó gran revuelo en redes sociales.

En uno de los clips, se observa a los integrantes de la agrupación entrar a las oficinas con instrumentos en mano, listos para sorprender a sus fans con temas como Juguete, Angustias, Impacto, Manía cardiaca y Vínculo.

TE PUEDE INTERESAR: Regresa a los cines la dupla Lindsay Lohan & Jamie Lee Curtis con ‘Otro Viernes de Locos’

“Simisónico es el calentamiento previo al Simi Fest, donde las mejores bandas de la escena actual mexicana nos estarán visitando en nuestro corporativo y queremos compartirlo con ustedes porque ‘La oficina es el primer escenario’”, escribió Víctor González al pie del video, que rápidamente se volvió viral en TikTok. (Con información de El Universal)

Temas


Concierto
Viral

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Enjambre

COMENTARIOS

Selección de los editores
La FGR aseguró armas, droga y un vehículo durante la detención de Jaret Roberto Hernández Rojas, presunto responsable del asesinato de un fiscal y miembro del Cártel del Golfo

Cae presunto implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; lo vinculan con el Cártel del Golfo
Claudia Sheinbaum negó que el gobierno mexicano tenga pruebas que vinculen a Nicolás Maduro con cárteles como el de Sinaloa, en respuesta a las acusaciones del gobierno estadounidense.

¿Nicolás Maduro tiene nexos con cárteles mexicanos?... esto dijo Sheinbaum en La Mañanera
De acuerdo a The New York Times, Donald Trump, habría firmado una orden secreta en la que instruye al Pentágono a que utilice la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina.

Revela The New York Times que Trump ordena al Pentágono atacar a los cárteles de la droga
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que mantendrán colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad | Foto: Cuartoscuro

Descarta Sheinbaum incursión de militares de EU para combatir a cárteles

Desmantelan en Guadalupe, Nuevo León, sistema clandestino de videovigilancia presuntamente usado por el crimen organizado para monitorear a la policía.

Desmantelan en NL sistema de videovigilancia del crimen organizado; era utilizado para espiar a policías
Soriana y Del Sol ofrecen descuentos especiales en artículos escolares como cuadernos, mochilas y colores, ideales para aprovechar antes del inicio del ciclo escolar

Regreso a Clases: Soriana y Del Sol ponen en oferta los útiles escolares hasta con 40% de descuento
Como es usual de BBVA México, se espera que para este mes de agosto se lleve a cabo una nueva ola de cancelación masiva de cuentas bancarias a nivel nacional, una medida que ha pasado desapercibida para muchos clientes y cuentahabientes.

¡Alerta! Este día de agosto 2025 se eliminarán miles de cuentas BBVA... checa si estás en la lista
El Estadio BBVA, sede de Rayados, recibirá uno de los partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026, consolidando a Monterrey como ciudad clave en la justa internacional.

Monterrey será sede del repechaje rumbo al Mundial 2026: así se prepara el Estadio BBVA