¿Vas a ir? Inicia Enjambre el camino musical para el Simi Fest 2025
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Con el ‘Simisónico’ se prepara el escenario rumbo al magno evento que se realizará el próximo 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez
Tras el éxito alcanzado con la primera edición del Simi Fest, este 2025 el evento musical del Dr. Simi busca elevar el nivel, destacando el talento de las bandas que integrarán el cartel y que han generado gran expectativa en redes sociales.
A ello se suma que este jueves se volvió tendencia Simisónico, el proyecto previo al Simi Fest que presentará sesiones en vivo —al estilo Tiny Desk— de las agrupaciones que conformarán el cartel del festival, programado para el próximo 29 de noviembre.
Para estas presentaciones, las oficinas corporativas de Farmacias Similares se transformaron en un escenario íntimo donde la banda mexicana Enjambre deleitó a los presentes con varias de sus canciones, confirmando de manera épica su participación en el Simi Fest 2025.
¿QUÉ PASÓ CON ENJAMBRE?
En medio de los preparativos del festival del Dr. Simi, la sesión musical con Enjambre —primera banda confirmada para el Simi Fest 2025— causó gran revuelo en redes sociales.
En uno de los clips, se observa a los integrantes de la agrupación entrar a las oficinas con instrumentos en mano, listos para sorprender a sus fans con temas como Juguete, Angustias, Impacto, Manía cardiaca y Vínculo.
TE PUEDE INTERESAR: Regresa a los cines la dupla Lindsay Lohan & Jamie Lee Curtis con ‘Otro Viernes de Locos’
“Simisónico es el calentamiento previo al Simi Fest, donde las mejores bandas de la escena actual mexicana nos estarán visitando en nuestro corporativo y queremos compartirlo con ustedes porque ‘La oficina es el primer escenario’”, escribió Víctor González al pie del video, que rápidamente se volvió viral en TikTok. (Con información de El Universal)