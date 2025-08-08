¿Vas a ir? Inicia Enjambre el camino musical para el Simi Fest 2025

Tras el éxito alcanzado con la primera edición del Simi Fest, este 2025 el evento musical del Dr. Simi busca elevar el nivel, destacando el talento de las bandas que integrarán el cartel y que han generado gran expectativa en redes sociales.

A ello se suma que este jueves se volvió tendencia Simisónico, el proyecto previo al Simi Fest que presentará sesiones en vivo —al estilo Tiny Desk— de las agrupaciones que conformarán el cartel del festival, programado para el próximo 29 de noviembre.

Para estas presentaciones, las oficinas corporativas de Farmacias Similares se transformaron en un escenario íntimo donde la banda mexicana Enjambre deleitó a los presentes con varias de sus canciones, confirmando de manera épica su participación en el Simi Fest 2025.