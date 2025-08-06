Regresa a los cines la dupla Lindsay Lohan & Jamie Lee Curtis con ‘Otro Viernes de Locos’

Tardó en hacerse realidad, pero así lo tenía preparado el destino: Lindsay Lohan logró la redención en Hollywood para dar vida, una vez más, a uno de los personajes que la catapultaron al éxito internacional: Anna Coleman. Junto a su coprotagonista, Jamie Lee Curtis, quien ahora es ganadora del Óscar, también regresa como Tess Coleman para vivir más locura en ‘Otro Viernes de Locos’. Este jueves, la cinta dirigida por Nisha Ganatra hará su debut en los cines de México y otros países, con lo que Disney apunta a lograr otro éxito veraniego. Además, consolida el renovado camino de éxito de Lohan. La película llega en un fin de semana en el que competirá contra el filme de terror ‘La Hora de la Desaparición’, tanto en México como en Estados Unidos, por lo que no será una batalla sencilla, pero sí reñida en las últimas semanas del verano.

¿DE QUÉ TRATA ‘OTRO VIERNES DE LOCOS’? De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia ocurre años después de que Tess y Anna vivieran una crisis de identidad. Ahora, Anna tiene su propia hija y pronto tendrá una hijastra. Al enfrentar los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo podría, de hecho, caer dos veces en el mismo lugar. Ambas vuelven a cambiar de cuerpo con adolescentes que se oponen a la unión familiar y que tienen un plan bajo la manga.

“Estoy muy contenta de que esta primera película de mi regreso sea con Jamie (Lee Curtis) y con Disney (donde comencé como artista infantil). Siento que he cerrado el círculo, y creo que el mundo está a mis pies ahora”, dijo Lohan en una reciente entrevista con Reforma durante su visita a México. Por su parte, Curtis resaltó que el mensaje central de la cinta es la familia y la vida misma. “De eso trataba la primera película, y de eso trata esta: de quiénes somos, de lo que ha pasado en nuestras vidas. Se trata de la familia”, expresó en su paso por la alfombra multicolor del evento en CDMX.

UNA DOBLE AVENTURA Es un cuento muy antiguo —o al menos, uno que Hollywood ama contar una y otra vez—: el intercambio de cuerpos. Es mágico. Es cómico. Y suele dejar mensajes conmovedores sobre empatía y autoconocimiento. En esta ocasión hay un doble intercambio de cuerpos. Porque un solo cambio no es suficiente, aquí hay dos pares de personajes que se intercambian: un cuarteto quijotesco de vidas interrumpidas durante los preparativos de, sí, ¡otra boda! El reto es que a veces cuesta seguir quién habita en quién y por qué están actuando de cierto modo.

La nueva faceta de Lohan, a la que sus fanáticos llaman su “redención” o su “mejor momento”, también se refleja en su personaje, pues 22 años después de la original, interpreta a una Anna madura, que enfrenta los retos de criar a una hija adolescente mientras intenta mantener a su familia unida. “Pude aportar muchas emociones y experiencias que vivo como madre. Nunca había interpretado a una antes, así que fue una oportunidad especial. Ahora tengo una idea más clara de hasta dónde puedo llegar en este tipo de personajes”, afirmó.

UN INICIO CON EL PIE DERECHO La cinta tuvo una gira de promoción extensa en ciudades como Nueva York, Londres, Los Ángeles, Australia y, por supuesto, la Ciudad de México, donde arrancó el tour de prensa internacional. “Es algo muy importante para mí estar en la Ciudad de México por primera vez en mi vida. Mis fans aquí siempre han sido muy leales conmigo, y estoy muy agradecida de que me haya tocado venir aquí primero. Significa muchísimo, y estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes”, dijo Lohan rodeada de seguidores mexicanos.

El sitio Rotten Tomatoes calificó la película con un 78% de aprobación, basado en la crítica especializada durante el primer día de proyecciones en Estados Unidos, una cifra alentadora para una comedia familiar. Sobre todo por el regreso de una de las estrellas juveniles más queridas: Lindsay Lohan. En el elenco también regresan Chad Michael Murray como Jake, Mark Harmon como Ryan, y actores como Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson y Stephen Tobolowsky. Los nuevos integrantes incluyen a Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto y Maitreyi Ramakrishnan.