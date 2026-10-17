Vence Julión Álvarez al frío y pone el ritmo en el Rodeo Saltillo
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Una de las presentaciones más esperadas del evento llegó y cumplió las expectativas pese a frío y lluvia
Ni la lluvia ni el frío detuvieron el segundo día de actividades del Rodeo Saltillo, que tuvo una alta afluencia de asistentes. Grupo Costumbre arrancó la noche musical con gran alegría y ambientó a los presentes con sus mayores éxitos como “Fantasía”, “Si sacamos cuentas” y “ Quiero decirte”.
Durante la espera se usaron videos de las canciones del artista Julión Álvarez, incrementando las ansias de los presentes por verlo.
Al filo de la medianoche, el artista salió con una gran sonrisa interpretando su primera canción de la noche: “Pongámonos de acuerdo”, que provocó gritos de alegría del público, seguida por “Fuentes de Ortiz” y para bailar cantó su sencillo “Y tú”.
Además, interactúo con la audiencia durante toda la noche y agradeció principalmente al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, por la invitación y a los presentes por estar ahí bajo la lluvia para verlo .
“No nos vamos a quejar del agua, es una bendición. Hay que bailar, disfrutar”, dijo al inicio de la presentación para después cantar todos sus éxitos.