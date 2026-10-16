Cierra Marina seis puertos del Pacífico mexicano ante la amenaza del huracán ‘Trudy’

CDMX.- Ante la amenaza del huracán “Trudy”, ahora de categoría 1, la Secretaría de Marina ordenó restricciones a la navegación en seis puertos del Pacífico mexicano y reportó la disponibilidad de 11 mil 612 elementos navales para enfrentar posibles emergencias en cuatro estados. El fenómeno obligó a establecer cierres portuarios en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, mientras la Armada de México mantuvo activo el Plan Marina ante el riesgo de lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

Las restricciones alcanzaron a Puerto Escondido, Oaxaca, donde se cerró la navegación tanto a embarcaciones mayores como menores. RESTRICCIÓN A EMBARCACIONES MENORES También se restringió la salida de embarcaciones menores en Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo, Guerrero; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Bahías de Huatulco, Oaxaca. La Marina ubicó el centro del huracán a 372 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 532 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Advirtió que el sistema mantiene condiciones de riesgo sobre las costas del Pacífico sur y podía aumentar su intensidad en cuestión de horas.

El despliegue naval comprende personal, buques, embarcaciones, maquinaria pesada, plantas potabilizadoras y unidades de respuesta a emergencias distribuidas en cuatro entidades. En Colima, la Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo, reportó 5 mil 210 elementos, siete brigadas integradas por 700 efectivos, seis buques, 13 embarcaciones, 105 vehículos, 11 unidades de maquinaria pesada, tres plantas potabilizadoras y dos cocinas móviles. CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL SE REÚNE EN GUERRERO En Michoacán, la Décima Sexta Zona Naval, con sede en Lázaro Cárdenas, dispuso de 3 mil 133 elementos, cuatro buques, dos embarcaciones, 79 vehículos, seis drones, una planta potabilizadora, dos cocinas móviles y cinco unidades de maquinaria pesada. Para Guerrero, uno de los estados bajo amenaza directa del fenómeno, la Octava Región Naval y la Décima Octava Zona Naval, con sedes en Acapulco y Zihuatanejo, respectivamente, reportaron 3 mil 17 efectivos.

Estas unidades cuentan con un buque, 16 embarcaciones, 55 vehículos, cuatro drones, cuatro plantas potabilizadoras, dos cocinas móviles, dos retroexcavadoras y dos puestos de mando y control. En Chilpancingo se celebró además una sesión del Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para revisar la trayectoria del huracán y coordinar las acciones de respuesta. HURACÁN PROVOCA ACTIVIDAD CONVECTIVA INTENSA, INFORMA LA MARINA En Oaxaca, la Vigésima Zona Naval, con sede en Huatulco, dispuso de 252 elementos, cuatro embarcaciones, dos drones, tres vehículos de volteo, una pipa de agua, dos plantas potabilizadoras y una brigada de respuesta a emergencias. En conjunto, los mandos navales reportaron 11 buques, 35 embarcaciones, 242 vehículos y 10 plantas potabilizadoras para atender posibles contingencias.

La Marina señaló que el huracán provocó actividad convectiva intensa, lluvias, tormentas eléctricas, fuertes vientos y oleaje elevado en sus inmediaciones, con afectaciones meteorológicas sobre las costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca.