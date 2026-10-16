Se recupera la venta de autos usados en agosto y septiembre

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    Se recupera la venta de autos usados en agosto y septiembre
    El trimestre fue ligeramente más favorable gracias al impulso de septiembre, que registró el mayor avance mensual desde julio hasta septiembre. ESPECIAL.
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El mercado de seminuevos en México se mantiene activo, pero sin la inercia de crecimiento que hubo en el año anterior

CDMX.- La venta de autos seminuevos en México muestra señales de recuperación. En julio, la venta de este tipo de vehículos registró una caída de -9.24%, interrumpiendo el crecimiento de 2.94% que ese mes había alcanzado en 2025.

Sin embargo, en agosto y septiembre se revirtió esta debilidad con avances de 2.9% y 6.8%, respectivamente, cerrando el trimestre con mayor fuerza, de acuerdo con información de Sim Data Group y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

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El resultado neto es un periodo que, a diferencia del tercer trimestre de 2025 donde en los tres meses el resultado fue positivo, se alterna entre contracción y recuperación.

En total, la venta de autos seminuevos cerró el tercer trimestre del año prácticamente estable con una variación de apenas -0.23%, frente al crecimiento de 1.72% del mismo periodo de 2025.

En el acumulado de enero a septiembre, la venta promedio de autos seminuevos se ubicó en 14 unidades por agencia al mes, un 0.43% menos que en el mismo mes del año anterior.

Por otra parte, las órdenes de mantenimiento facturadas en el tercer trimestre para las agencias de autos mantienen una estabilidad, pues en julio se presentó una ligera caída de -0.47%, mientras que agosto y septiembre cerraron en terreno positivo con crecimientos de 1% y 3%, respectivamente.

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