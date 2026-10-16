Subasta de AHMSA deja incertidumbre, pero hay otra ruta: Carlos Villarreal

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    Subasta de AHMSA deja incertidumbre, pero hay otra ruta: Carlos Villarreal
    El edil llamó a mantener la confianza en las nuevas opciones que se analizan para dar continuidad al proceso. LIDIET MEXICANO

El alcalde Carlos Villarreal Pérez señaló que aún existe una alternativa a través del consorcio Cargill y Afirme

MONCLOVA, COAH.- La falta de resultados en la segunda subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), donde ningún postor realizó el depósito de garantía de seriedad, genera incertidumbre y desánimo entre las familias de la Región Centro, reconoció el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, quien consideró que aún existe una alternativa a través del consorcio integrado por Cargill y Afirme.

Señaló que el incumplimiento de esta etapa puede provocar una pérdida de esperanza entre los trabajadores y sus familias, quienes llevan varios años esperando una solución al conflicto de la siderúrgica. Sin embargo, llamó a mantener la confianza en las nuevas opciones que se analizan para dar continuidad al proceso.

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“Sabemos que es esa ruta que no se cumplió de la segunda subasta de AHMSA, esto genera que a lo mejor haya una falta de esperanza, pero creo que se abre otra puerta”, expresó.

Villarreal Pérez indicó que ahora se debe esperar la propuesta del consorcio Cargill y Afirme, una opción en la que ya se ha trabajado formalmente y que podría representar una nueva oportunidad para avanzar hacia una solución.

Consideró que esta posibilidad debe tomarse con buena fe, aunque reconoció que la espera prolongada ha generado impaciencia y desconfianza entre las familias afectadas por el cierre de la empresa.

También hizo referencia al procedimiento legal y a la vía establecida por la jueza del concurso mercantil, Ruth Haggi Huerta García, y el síndico, Víctor Manuel Aguilera Gómez. Dijo que espera que los pasos definidos permitan avanzar dentro de los plazos previstos.

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Añadió que es necesario dar formalidad a las propuestas y evitar que se siga jugando con las expectativas de los trabajadores, luego de los años de incertidumbre que han vivido por la situación de la siderúrgica.

“Creo que debemos darle la formalidad correcta y ya no permitir que gente que a lo mejor jugó con los sentimientos de la gente de la región siga jugando de esa forma”, manifestó.

El edil sostuvo que la coordinación entre los gobiernos Federal y Estatal ha permitido encontrar rutas alternas para atender el problema, por lo que confió en que esa opción pueda convertirse en una salida favorable para los trabajadores y sus familias.

Mientras se define el futuro de la siderúrgica, el edil afirmó que Monclova debe continuar trabajando en la diversificación económica y en la atracción de inversiones, sin esperar a que se resuelva el tema de la empresa para impulsar nuevas oportunidades de empleo.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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