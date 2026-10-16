Infantino bajo la lupa: FIFA pagará 4 millones de dólares a la familia Trump por oficinas casi vacías

La relación entre Gianni Infantino y Donald Trump genera controversia. Una investigación de Le Monde reveló que la FIFA acordó pagar cerca de 4 millones de dólares a una empresa de la familia del presidente de Estados Unidos por instalar oficinas en la Trump Tower de Nueva York, aunque el espacio suele estar vacío. El contrato fue firmado en mayo de 2025 por cuatro directivos del organismo, entre ellos el secretario general Mattias Grafström.

La operación ocurrió mediante FIFA Americas, filial constituida en Delaware, con Trump Tower Commercial LLC, sociedad presidida por Eric Trump, hijo del mandatario. El arrendamiento comenzó el 1 de junio de 2025 y tiene una duración de siete años y siete meses, hasta finales de 2032. Comprende 450 metros cuadrados en la suite 1701, ubicada en el piso 17 del rascacielos de 58 niveles situado sobre la Quinta Avenida. Según los documentos consultados por el periódico francés, la FIFA desembolsa alrededor de 41 mil dólares mensuales. El acuerdo contempla ajustes anuales de 2 por ciento en determinados gastos y cláusulas que dificultan una salida anticipada: para rescindirlo deberá cumplir condiciones de plazo, aviso previo y una penalización equivalente a seis meses de renta. La FIFA justificó la apertura del despacho como parte de sus actividades en Estados Unidos, país que organizó el Mundial de Clubes 2025 y compartió con México y Canadá la sede de la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, fuentes citadas por Le Monde señalaron que no hay personal asignado permanentemente a esa oficina. La investigación también indica que no se compararon inmuebles alternativos ni se convocó una licitación como ocurrió con otras instalaciones del organismo en Miami. Además, apunta que la comisión de finanzas posiblemente no conoció ni aprobó el costo de la operación, una circunstancia que habría generado inquietud dentro de la FIFA. Consultada por el diario, la federación defendió que el precio corresponde al mercado inmobiliario neoyorquino y que el contrato respetó sus procedimientos internos. Aseguró que el lugar recibe a representantes, autoridades y delegaciones durante sus visitas a la ciudad.

Los gastos no terminarían en la renta: Le Monde identificó una factura cercana a 100 mil dólares por mantenimiento, electricidad y remodelación, emitida en septiembre de 2025 por una compañía ligada al grupo Trump.

La revelación añade presión sobre Infantino, cuya cercanía con el mandatario estadounidense ha sido objeto de cuestionamientos por la neutralidad política de la FIFA. El caso no acredita por sí solo una conducta ilegal, pero coloca bajo escrutinio el uso de recursos del futbol y la elección de un inmueble de la familia presidencial.