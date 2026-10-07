¿Vendrán a Saltillo? Confirma La Oreja de Van Gogh concierto en Monterrey para 2027

Hace unos días se reveló que la agrupación española La Oreja de Van Gogh amplió su gira que marca el regreso a los escenarios con la alineación original y que los catapultó al éxito. Y este miércoles se reveló que Amaia Montero y sus compañeros actuarán en el país donde darán 4 conciertos en 2027.

El tour llamado ‘Tantas Cosas que Contar’ incluyó a Monterrey en una de sus fechas, y será en la Arena Monterrey el próximo 27 de junio, resultando en el recinto más cercano para los fanáticos saltillenses.

Montero cantará el 2 de julio en la Arena VFG, en Guadalajara. Y luego se presentará en el Palacio de los Deportes, en donde ofrecerá dos conciertos, los días 8 y 9 de julio.