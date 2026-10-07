¿Vendrán a Saltillo? Confirma La Oreja de Van Gogh concierto en Monterrey para 2027

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¿Vendrán a Saltillo? Confirma La Oreja de Van Gogh concierto en Monterrey para 2027
    Sorpresa. La Oreja de Van Gogh llegará a Monterrey con su alineación original como parte de su regreso a los escenarios. FOTO: X@La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero y la alineación original de la agrupación española llegarán a la Arena Monterrey el 27 de junio como parte de su gira ‘Tantas Cosas que Contar’

Hace unos días se reveló que la agrupación española La Oreja de Van Gogh amplió su gira que marca el regreso a los escenarios con la alineación original y que los catapultó al éxito. Y este miércoles se reveló que Amaia Montero y sus compañeros actuarán en el país donde darán 4 conciertos en 2027.

El tour llamado ‘Tantas Cosas que Contar’ incluyó a Monterrey en una de sus fechas, y será en la Arena Monterrey el próximo 27 de junio, resultando en el recinto más cercano para los fanáticos saltillenses.

Montero cantará el 2 de julio en la Arena VFG, en Guadalajara. Y luego se presentará en el Palacio de los Deportes, en donde ofrecerá dos conciertos, los días 8 y 9 de julio.

https://vanguardia.com.mx/show/kylie-jenner-va-por-hollywood-debutara-como-protagonista-y-productora-de-una-nueva-serie-KP23979333

¿CUÁNDO COMPRAR LOS BOLETOS?

La preventa será la próxima semana, el martes 13 y miércoles 14 de octubre, a la que habrá acceso con cuentas en HSBC; la boletera encargada de la venta será Ticketmaster.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Eventos
Música

Localizaciones


Monterrey

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Pío López Obrador: El que da, recibe

Pío López Obrador: El que da, recibe
true

‘El Tanque’, la UIF, Amílcar... y una Presidenta sin pruebas
Sheinbaum asegura que no existe una investigación contra Andy López Beltrán tras la detención de “El Tanque”, presunto operador del CJNG.

‘No hay ninguna investigación contra hijo de AMLO’, aclara Sheinbaum tras detención de ‘El Tanque’
Chihuahua y Sonora, al corte del 4 de octubre, ocupan el cuarto y quinto lugar nacional en casos activos de gusano barrenador.

Reabrirá EU el 26 de octubre un tercer puerto al ganado mexicano
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproximan 3 Ciclones Tropicales a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
La Beca Rita Cetina ya comenzó a depositarse para estudiantes de secundaria y las familias que todavía no reciben el apoyo se preparan para una nueva convocatoria.

Beca Rita Cetina: esta es la fecha del depósito de octubre y cuándo podrán registrarse nuevos beneficiarios
Rechazo. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron públicamente su postura ante la serie que recreará el nacimiento de la agrupación.

¡No soportaron! Se deslindan los integrantes originales de Timbiriche de la serie de ViX
Rafa Márquez analiza la derrota de México ante Chile y advierte que ya identificó qué jugadores pueden continuar en el Tri rumbo a la Nations League.

¿Rafa Márquez cortará cabezas en el Tri tras derrota ante Chile?... ’Hemos visto quién puede estar y quién no’