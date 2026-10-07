¡Kylie Jenner va por Hollywood! Debutará como protagonista y productora de una nueva serie

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    ¡Kylie Jenner va por Hollywood! Debutará como protagonista y productora de una nueva serie
    Personaje. Kylie Jenner dará vida a una novia cuyo asesinato desatará una investigación entre las mujeres más cercanas a ella. FOTO: FACEBOOK@KYLIEJENNER

La menor de las Kardashian-Jenner protagonizará ‘Bachelorette Weekend’, una historia de misterio que prepara Hulu junto a Kim Kardashian

No cabe duda de que las hermanas del clan Kardashian-Jenner tienen un objetivo claro: consolidarse en el entretenimiento. Ahora, una nueva meta está por cumplirse, demostrando su compromiso como actrices y productoras de series y películas. Quien se une a una nueva producción de streaming es Kylie Jenner.

El debut de la madre de Stormi y Aire se dará, de acuerdo con información de Deadline, como protagonista de la nueva historia que prepara Hulu, una producción de misterio que será realizada por su hermana, Kim Kardashian.

En la serie, que hasta ahora lleva por nombre ‘Bachelorette Weekend’, Jenner dará vida a una novia que aparece asesinada en una piscina durante su noche de bodas. A partir de ese momento, todas las mujeres cercanas a ella se convierten en sospechosas y la serie reconstruirá los acontecimientos que llevaron al asesinato.

¿QUÉ PASÓ CON KYLIE JENNER?

Además de su rol protagónico, Kylie también formará parte de la producción ejecutiva. La participación de Kim Kardashian tiene, además, una historia detrás de cámaras. El guion llegó originalmente a ella con la intención de que se involucrara como productora, pero después de leerlo consideró que el papel podía ser una oportunidad para su hermana.

En redes sociales bromean sobre si Jenner recibirá consejos o asesoría de su actual pareja y nominado al Oscar, Timothée Chalamet.

Por ahora, la serie no ha anunciado su fecha de estreno y tampoco se ha detallado cuándo comenzarían sus grabaciones.

https://vanguardia.com.mx/show/no-soportaron-se-deslindan-los-integrantes-originales-de-timbiriche-de-la-serie-de-vix-IO23962468

Jenner debutó en la película ‘Ocean’s 8: Las Estafadoras’ con un cameo junto a sus hermanas, luego se sumó a la película ‘The Moment’, ahí Kylie Jenner hace un cameo interpretando una versión ficticia de sí misma en la película de A24 protagonizada por Charli XCX. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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