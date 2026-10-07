¡Kylie Jenner va por Hollywood! Debutará como protagonista y productora de una nueva serie

No cabe duda de que las hermanas del clan Kardashian-Jenner tienen un objetivo claro: consolidarse en el entretenimiento. Ahora, una nueva meta está por cumplirse, demostrando su compromiso como actrices y productoras de series y películas. Quien se une a una nueva producción de streaming es Kylie Jenner.

El debut de la madre de Stormi y Aire se dará, de acuerdo con información de Deadline, como protagonista de la nueva historia que prepara Hulu, una producción de misterio que será realizada por su hermana, Kim Kardashian.

En la serie, que hasta ahora lleva por nombre ‘Bachelorette Weekend’, Jenner dará vida a una novia que aparece asesinada en una piscina durante su noche de bodas. A partir de ese momento, todas las mujeres cercanas a ella se convierten en sospechosas y la serie reconstruirá los acontecimientos que llevaron al asesinato.