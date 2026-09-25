$!Víctor Valverde: ¿quién es el cantante de corridos tumbados herido en ataque en Culiacán?

El ataque dejó una persona fallecida y siete personas heridas. Entre los lesionados se encuentra Valverde, cuya presencia en el restaurante fue confirmada después de que comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre su supuesto fallecimiento.

El joven intérprete, de entre 21 y 22 años, recibió un impacto de bala en el hombro izquierdo y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. De acuerdo con la información proporcionada, su estado de salud fue reportado como estable y permanece bajo observación.

Víctor Valverde, cantante y compositor originario de Eldorado, Sinaloa, resultó herido durante el ataque armado registrado la noche del jueves 24 de septiembre en el restaurante Tai Pak, ubicado en el sector Tres Ríos de Culiacán.

La información sobre la muerte del cantante fue desmentida por autoridades y personas cercanas al artista. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una investigación para determinar cómo ocurrió la agresión y establecer si el ataque estaba dirigido contra alguna persona en particular.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL ATAQUE DEL RESTAURANTE TAI PAK?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:50 horas del jueves 24 de septiembre, cuando un grupo armado llegó al restaurante Tai Pak, en el sector Tres Ríos de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores arribaron a bordo de vehículos de modelo reciente, descendieron de las unidades y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban dentro del establecimiento.

Después de la agresión, los responsables abandonaron el lugar. Hasta el momento de la información proporcionada no se habían reportado personas detenidas ni se había establecido cuántos individuos participaron en el ataque.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que elementos del Grupo Interinstitucional acudieron al establecimiento tras recibir el reporte de la agresión y encontraron personas heridas y una víctima mortal.

Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de Culiacán para recibir atención médica.

VÍCTOR VALVERDE FUE HERIDO EN EL HOMBRO

Entre las personas lesionadas se encontraba Víctor Valverde, quien recibió un disparo en el hombro izquierdo.

El cantante fue llevado a un hospital después de la agresión y, según la información disponible, su estado de salud fue reportado como estable.

La noticia provocó una rápida circulación de mensajes en redes sociales, entre ellos publicaciones que aseguraban que el intérprete había muerto. Sin embargo, estas versiones fueron descartadas y se confirmó que Valverde se encontraba entre las personas heridas.

La Fiscalía de Sinaloa mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias del ataque y establecer si alguna de las personas que se encontraban en el restaurante era el objetivo de los agresores.

Hasta ahora tampoco se ha confirmado que Víctor Valverde fuera el objetivo específico de la agresión.

¿QUIÉN ES VÍCTOR VALVERDE?

Víctor Valverde es un cantante y compositor sinaloense originario de Eldorado y criado en Culiacán. Durante los últimos años comenzó a ganar presencia dentro de la escena de los corridos tumbados y el regional mexicano mediante la publicación de canciones y videos en plataformas digitales.

Uno de los temas que contribuyó a darle mayor reconocimiento fue “El Mayor de los Ranas”, canción que grabó junto con JR Torres y que posteriormente interpretó en vivo con Fidel, vocalista de Grupo Marca Registrada.

El tema alcanzó una amplia difusión en plataformas digitales y, de acuerdo con la información proporcionada, acumuló más de 500 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube.

La trayectoria de Valverde también recibió reconocimiento de Billboard, que lo incluyó en su selección de “26 artistas latinos para tener en la mira en 2026”.

De acuerdo con esa publicación, “El Mayor de los Ranas” llegó al número 18 de Hot Latin Songs, al 86 de Global Excl. U.S. y al 97 del Billboard Global 200.

Estos resultados colocaron al cantante dentro de las nuevas figuras del regional mexicano identificadas por la publicación especializada.

ESTAS SON LAS CANCIONES MÁS ESCUCHADAS DE VÍCTOR VALVERDE

La música de Valverde también mantiene una importante presencia en plataformas digitales.

De acuerdo con los datos proporcionados, el cantante suma más de 8.7 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Entre sus canciones con mayor número de reproducciones se encuentran “El Mayor de los Ranas”, su versión en vivo, “Mamoncita”, “Subí a la Blindada” e “Infiltrados”.

Según las cifras compartidas, “El Mayor de los Ranas” registra más de 488 millones de reproducciones, mientras que su versión en vivo supera los 194 millones.

“Subí a la Blindada” acumula más de 61 millones de reproducciones; “Mamoncita”, más de 50 millones, e “Infiltrados”, más de 18 millones.

“ALGOBIERNO”, EL ÚLTIMO SENCILLO DE VÍCTOR VALVERDE

Antes del ataque en Culiacán, Víctor Valverde había mantenido actividad en sus redes sociales y en plataformas musicales.

El 10 de septiembre estrenó “Algobierno”, una colaboración con Beto Vega. El tema aborda, desde la narrativa característica de los corridos, referencias a elementos de seguridad, operaciones, vehículos, drones, comunicaciones y corporaciones gubernamentales.

La canción fue uno de los trabajos más recientes difundidos por el cantante antes del ataque. Horas antes de la agresión en el restaurante Tai Pak, Valverde compartió en sus historias de Instagram contenido relacionado con la promoción de su música.

Su actividad en redes había mantenido al intérprete en contacto con sus seguidores y con la escena del regional mexicano.