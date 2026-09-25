Balacera en restaurante TaiPak de Culiacán deja un muerto y seis heridos; cantante Víctor Valverde fue baleado

La noche de este jueves 24 de septiembre se registró un ataque armado dentro del restaurante TaiPak, ubicado en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa. La balacera dejó una persona fallecida y seis más heridas, entre ellas el cantante de corridos, de 21 años. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:50 horas, cuando un grupo armado llegó a bordo de varios vehículos de modelo reciente hasta la plaza comercial donde se encuentra el establecimiento de comida china. Los agresores descendieron de las unidades e ingresaron al restaurante, donde dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.

Tras la agresión, los responsables abandonaron la zona y hasta el momento no se han reportado personas detenidas. Tampoco se ha informado oficialmente cuántos individuos participaron en el ataque ni si tenían como objetivo a alguna persona en particular. Testigos y trabajadores del restaurante solicitaron apoyo a través de los números de emergencia, lo que provocó el despliegue de elementos de seguridad y cuerpos de rescate en el sector Tres Ríos.

AUTORIDADES REPORTAN UNA PERSONA FALLECIDA Y SEIS HERIDAS TRAS BALACERA EN RESTAURANTE TAIPAK La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó durante la noche del jueves que elementos del Grupo Interinstitucional acudieron al establecimiento después de recibir el reporte de un hecho de inseguridad. “La #SSPSinaloa informa que, este jueves 24 de septiembre de 2026, luego de recibir el reporte de un hecho de inseguridad dentro de un establecimiento de comida en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, integrantes del Grupo Interinstitucional se desplegaron de inmediato. En el lugar encontraron seis masculinos heridos y una mujer”, informó la dependencia. Posteriormente, confirmó que una persona perdió la vida a consecuencia de los disparos de arma de fuego. Las autoridades señalaron que la situación fue controlada y que el sitio permaneció asegurado, mientras elementos de seguridad realizaron acciones para localizar a los responsables. La SSP de Sinaloa pidió a la población evitar la zona y atender las recomendaciones de las autoridades. También recordó los números 9-1-1 para reportar emergencias y 089 para realizar denuncias anónimas.

VÍCTOR VALVERDE RESULTÓ HERIDO DURANTE EL ATAQUE DENTRO DEL RESTAURANTE TAIPAK Entre las personas lesionadas se encuentra el cantante sinaloense Víctor Valverde, de 21 años, quien habría recibido un impacto de bala en uno de los brazos mientras se encontraba cenando en el restaurante. Una fotografía difundida en redes sociales mostró al músico en el establecimiento durante el momento de la agresión. Valverde, originario de El Dorado y relacionado desde joven con Culiacán, forma parte de una nueva generación de intérpretes del regional mexicano y los corridos tumbados. Entre las canciones que integran su repertorio se encuentran “El Mayor de los Ranas”, realizada junto con JR Torres, así como “Subí a la Blindada”, “Mamoncita”, “Infiltrados” y “Estoy Carita”. TRASLADAN A LOS HERIDOS A HOSPITALES DE CULIACÁN Personal paramédico acudió al restaurante para atender a las personas que resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego. Al menos seis ambulancias fueron desplegadas en el sitio y posteriormente los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales de Culiacán. De manera preliminar trascendieron los nombres de Víctor Valverde, Ángel Fernando “N”, de 21 años; Rubén Alberto “N”, de 25; María Isabel “N”, de 72; Edgar Yair “N”, de 23, y Luis Eliseo “N”, de 21.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido una relación oficial completa de las personas heridas ni han identificado públicamente a la persona que murió en el ataque. La información sobre Rubén Alberto “N” también presenta diferencias entre los reportes difundidos por medios locales, ya que algunas versiones lo ubican entre las personas lesionadas y otras lo señalan como la víctima mortal. La investigación permanece abierta para establecer cómo ocurrió la agresión, determinar la identidad y número de los responsables y esclarecer las circunstancias en las que se registraron los hechos.

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