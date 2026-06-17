Victoria Ruffo recibe un histórico premio en Rusia por su actuación en ‘Simplemente María’; inspiró a miles de mujeres

El homenaje ocurrió durante el Festival Internacional de Cine Eurasia-Kinofest , realizado en la ciudad de Sochi, donde la intérprete mexicana fue recibida por el público y reconocida por el impacto que tuvo su trabajo en la televisión.

La actriz mexicana Victoria Ruffo vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al recibir un reconocimiento internacional en Rusia por su trayectoria artística y, especialmente, por su papel en la telenovela “Simplemente María” , una producción que logró trascender idiomas, fronteras y generaciones.

“Desde México hasta Rusia. Hoy confirmo que el arte no tiene fronteras. Gracias por este honor tan grande; lo guardaré siempre en el alma”, expresó la actriz después de recibir la distinción.

La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro de Verano, ubicado cerca del Mar Negro, escenario donde Ruffo recibió una estatuilla y un diploma como parte del reconocimiento a su carrera.

Aunque “Simplemente María” fue transmitida originalmente en México entre 1989 y 1990, la historia protagonizada por Victoria Ruffo logró convertirse en un fenómeno internacional que continúa siendo recordado en distintos países.

VICTORIA RUFFO Y EL IMPACTO DE UNA HISTORIA QUE CRUZÓ FRONTERAS

El momento fue acompañado por su esposo, Omar Fayad, quien estuvo junto a ella durante su llegada al evento y la alfombra roja.

La producción presentó la vida de María López, una mujer que enfrentaba dificultades económicas y personales mientras buscaba salir adelante a través del esfuerzo y la preparación.

El personaje interpretado por Ruffo conectó con millones de espectadores debido a su mensaje de perseverancia, transformación y lucha por alcanzar una vida mejor.

La llegada de la telenovela a Rusia ocurrió durante la etapa postsoviética, un periodo marcado por grandes cambios sociales y económicos tras la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

En ese contexto, la historia de María encontró un público que vio en el personaje un reflejo de esfuerzo y resistencia frente a las dificultades.

La actriz explicó que el verdadero significado de su carrera ha sido la conexión emocional con las personas que han seguido sus historias.

“A lo largo de mi vida y mi carrera, he tenido la fortuna de contar historias que han cruzado fronteras, idiomas y culturas. Pero lo que realmente le ha dado sentido a todo ha sido el amor del público”, señaló.

UN RECONOCIMIENTO A UNA TRAYECTORIA INTERNACIONAL

Durante la ceremonia en Sochi, Victoria Ruffo agradeció la recepción del público ruso y destacó la importancia de recibir un homenaje tan lejos de México.

“Quiero comenzar diciendo que recibir este homenaje en un lugar tan especial como Sochi, Rusia, es algo que toca profundamente mi corazón”, compartió la actriz.

La intérprete aseguró que el cariño recibido representa un recuerdo que conservará con especial valor, debido al vínculo que creó con espectadores de otra cultura.

Ruffo también mencionó que interpretar personajes que han viajado por distintos países le permitió comprender que las emociones humanas pueden ser universales.

La actriz envió un mensaje de reconocimiento a su país durante el evento y afirmó que representaba con orgullo a México en una celebración internacional del arte.

“Quiero enviarles un gran saludo y mi respeto desde mi país, México, al que represento”, dijo ante los asistentes.

El reconocimiento en Rusia no solo destacó una actuación específica, sino una carrera construida alrededor de personajes que lograron permanecer en la memoria colectiva.

EL LEGADO DE SIMPLEMENTE MARÍA EN LA CULTURA POPULAR

La historia de “Simplemente María” se convirtió en una de las producciones mexicanas más representativas de la televisión latinoamericana y ayudó a consolidar la presencia de las telenovelas mexicanas en mercados internacionales.

El personaje de María López fue visto como un símbolo de superación para muchas mujeres que encontraron inspiración en su historia.

A través de los años, la producción mantuvo una presencia importante entre audiencias extranjeras, demostrando que una narrativa local puede convertirse en un fenómeno global.

El premio recibido por Victoria Ruffo en Rusia refleja la influencia cultural que han tenido las telenovelas mexicanas y la manera en que pueden crear puentes entre sociedades diferentes.

Más allá del reconocimiento individual, el homenaje representa la permanencia de una historia que logró conectar con millones de personas.

La actriz continúa siendo recordada por una interpretación que marcó una época y que, décadas después de su estreno, sigue encontrando nuevos espectadores alrededor del mundo.