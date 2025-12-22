¡Llora por ‘Steve’! ‘Se une’ Victoria Ruffo a ‘Stranger Things’ al rezar por sus protagonistas

Show
/ 22 diciembre 2025
    ¡Llora por ‘Steve’! ‘Se une’ Victoria Ruffo a ‘Stranger Things’ al rezar por sus protagonistas
    Momentos. La actriz protagonizó un emotivo y viral video junto a Netflix Latinoamérica, encendiendo veladoras por los personajes de Stranger Things previo al estreno de los episodios finales. FOTOS: CAPTURAS DE PANTALLA

La eterna protagonista de telenovelas se sumó a una campaña con Netflix Latinoamérica para promocionar el estreno de los tres nuevos episodios de la temporada final

Conocida por sus fanáticos como “La Queen”, Victoria Ruffo demostró que su imagen de madre sufrida y mujer abnegada —construida a lo largo de décadas en las telenovelas mexicanas— sigue siendo poderosa, al unirse a Netflix para promocionar el estreno de los tres episodios de la temporada final de ‘Stranger Things’.

“¿Por qué tienen que pasar por esto? Ayúdenme, ayúdenme. Todo México debe protegerlos”, dice entre lágrimas la protagonista de La Malquerida.

Así comienzan los primeros segundos del video producido para promocionar el esperado cierre de la historia creada por los hermanos Duffer.

¿QUÉ PASÓ CON VICTORIA RUFFO?

El video continúa con Ruffo, en su característico papel de madre sufrida, sacando las veladoras que hace días fueron regaladas en la Ciudad de México con las imágenes de los personajes de Stranger Things.

“Protejamos a mis chamacos de Hawkins. Unamos fuerzas para darles luz en este momento que parece tan oscuro”, continúa la protagonista de En el nombre del amor.

“Enciende una vela por tu personaje más querido y compártela con el hashtag #MéxicoUnidoPorHawkins. Seamos el faro de esperanza que nuestros héroes necesitan”, agrega.

Para los usuarios en redes sociales, este gesto fue interpretado como un posible adelanto del destino del personaje de ‘Steve’, ya que su veladora no logra encender, siendo justamente la que más angustia provoca en Ruffo, quien la aprieta con fuerza entre sus manos.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Se impone desde Las Vegas! Timothée Chalamet promociona su nueva cinta desde lo más alto de la Sphere

“Ay, mi Steve, mi querido Steve”, dice entre sollozos, para luego besar la veladora y cerrar el video.

Temas


Series de TV
Streaming

Localizaciones


México

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Mundo rehén

Mundo rehén
true

Los propósitos (en marcha) de ‘Andy’
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno no vende boletos del Mundial 2026, aclaró que no existe una plataforma legal de reventa en México y señaló que los beneficios fiscales a la FIFA fueron acotados por Hacienda.

Sheinbaum aclara reventa de boletos del Mundial 2026 y niega beneficios fiscales excesivos a la FIFA

La Ley Federal del Trabajo aclara que el 24 de diciembre no es feriado obligatorio, mientras que laborar el 25 de diciembre debe pagarse con salario triple conforme a la ley.

¿Cuánto se paga por trabajar el 24 y 25 de diciembre en México? Esto establece la Ley Federal del Trabajo
El Tarjetón Digital del IMSS permite a derechohabientes consultar en línea información de pagos y trámites, como parte del proceso de modernización y digitalización del instituto

IMSS facilita trámites a pensionados y jubilados con el Tarjetón Digital; qué es y cómo obtenerlo
La proliferación de dispositivos activados por voz amplifica las consecuencias de estos trucos.

Lo que Alexa y Siri pueden escuchar, pero tú no
Alfredo Adame celebra su triunfo en la gala final de La Granja VIP 2025, donde se convirtió en el primer ganador del reality tras diez semanas de competencia.

Alfredo Adame gana la primera temporada de ‘La Granja VIP’; a esta causa destinará su premio