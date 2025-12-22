¡Llora por ‘Steve’! ‘Se une’ Victoria Ruffo a ‘Stranger Things’ al rezar por sus protagonistas

Conocida por sus fanáticos como “La Queen”, Victoria Ruffo demostró que su imagen de madre sufrida y mujer abnegada —construida a lo largo de décadas en las telenovelas mexicanas— sigue siendo poderosa, al unirse a Netflix para promocionar el estreno de los tres episodios de la temporada final de ‘Stranger Things’.

“¿Por qué tienen que pasar por esto? Ayúdenme, ayúdenme. Todo México debe protegerlos”, dice entre lágrimas la protagonista de La Malquerida.

Así comienzan los primeros segundos del video producido para promocionar el esperado cierre de la historia creada por los hermanos Duffer.