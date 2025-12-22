¡Llora por ‘Steve’! ‘Se une’ Victoria Ruffo a ‘Stranger Things’ al rezar por sus protagonistas
La eterna protagonista de telenovelas se sumó a una campaña con Netflix Latinoamérica para promocionar el estreno de los tres nuevos episodios de la temporada final
Conocida por sus fanáticos como “La Queen”, Victoria Ruffo demostró que su imagen de madre sufrida y mujer abnegada —construida a lo largo de décadas en las telenovelas mexicanas— sigue siendo poderosa, al unirse a Netflix para promocionar el estreno de los tres episodios de la temporada final de ‘Stranger Things’.
“¿Por qué tienen que pasar por esto? Ayúdenme, ayúdenme. Todo México debe protegerlos”, dice entre lágrimas la protagonista de La Malquerida.
Así comienzan los primeros segundos del video producido para promocionar el esperado cierre de la historia creada por los hermanos Duffer.
¿QUÉ PASÓ CON VICTORIA RUFFO?
El video continúa con Ruffo, en su característico papel de madre sufrida, sacando las veladoras que hace días fueron regaladas en la Ciudad de México con las imágenes de los personajes de Stranger Things.
“Protejamos a mis chamacos de Hawkins. Unamos fuerzas para darles luz en este momento que parece tan oscuro”, continúa la protagonista de En el nombre del amor.
“Enciende una vela por tu personaje más querido y compártela con el hashtag #MéxicoUnidoPorHawkins. Seamos el faro de esperanza que nuestros héroes necesitan”, agrega.
Para los usuarios en redes sociales, este gesto fue interpretado como un posible adelanto del destino del personaje de ‘Steve’, ya que su veladora no logra encender, siendo justamente la que más angustia provoca en Ruffo, quien la aprieta con fuerza entre sus manos.
“Ay, mi Steve, mi querido Steve”, dice entre sollozos, para luego besar la veladora y cerrar el video.