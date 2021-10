$!¡Impactante! Así luce Adele en su regreso a la música con doble portada en Vogue

“Easy On You” marca el primer sencillo de la británica desde “When We Were Young” de 2016, que se desprendió del disco “25” lanzado en 2015. Se cree que el próximo título del álbum de Adele será “30”, ya que sus anteriores títulos han sido “19”, “21” y “25”. El lanzamiento de este álbum se retrasó un par de veces debido a la pandemia de COVID-19, sin embargo, la británica no perdió la esperanza y aprovechó la cuarentena para cambiar su estilo de vida y sorprendernos por completo con su cambio de imagen.