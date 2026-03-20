Vive Latino 2026, Phil Campbell y U2

Con todo y en que cayó en fin de semana de puente, el tradicional evento de conciertos de la capital del país Vive Latino pareciera que fue de los que menos ruido en su historia.

Cosa rara, ya que a pesar de que la mayor parte de las presentaciones del sábado 14 y el domingo 15 que tuvieron lugar en el Estadio GNP Seguros de la CDMX estuvieron a disposición de los suscriptores de la plataforma Amazon Prime y la oferta musical incluyó desde leyendas norteamericanas del rock como John Fogerty y músicos aun activos y con mucho poder de convocatoria que van desde Lenny Ktavitz hasta The Smashing Pumpkins, a una semana con exactitud de haberse celebrado el evento que ni el inicio de la pandemia del COVID-19 canceló, pareciera que como la clásica película del mismo título, “el viento se lo llevó” para haber pasado con muy poco ruido.

Por si fuera poco, el mismo día del inicio de la edición 2026 se dio a conocer de la muerte un día antes en su tierra natal de Gales, Inglaterra, del músico Phil Campbell, guitarrista de Motorhead hasta su disolución en el 2015 tras la muerte de su vocalista líder, Lemmy Kilmister, a los 64 años de edad luego de permanecer en cuidados intensivos tras someterse a una compleja operación mayor contra la que libró una “larga y valiente batalla” según se indicó en un mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram de su más reciente agrupación, Phil Campbell and The Bastard Sons, la cual todavía tenía previsto realizar una gira a inicios de este año.

Aunque Phil es recordado principalmente como guitarrista de Motorhead, su carrera musical se inició en la década de los 70 como parte de la banda de heavy metal Persian Risk; en 1984 se integra a Motorhead junto a Michael “Wurzel” Burston y tras la salida de Wurzel se queda como único guitarrista del grupo participando en un total de 16 álbumes de estudio. Campbell deja esposa, hijos y nietos y en el mensaje mencionado también se destaca que fue “profundamente amado por todos los que lo conocieron y que su ausencia será muy sentida”. Motorhead fue nominada en el 2020 al Salón de la Fama del Rock and Roll aunque hasta ahora no ha sido inducida. Descanse en paz.

Para terminar en una nota más agradable, el martes pasado se llevó a cabo el festejo principalmente irlandés del Día de San Patricio, y desde casi un mes antes una de las bandas de rock que más han puesto en alto a aquel país, U2, estrenó precisamente el 18 de febrero coincidiendo con el Miércoles de Ceniza su más reciente trabajo musical que bajo el título de “Days of Ash” (“Días de Ceniza”), un EP de seis rolas que abordan tragedias globales recientes. Así, el EP incluye, por ejemplo, una lectura de “Wildpeace”, un poema del autor y poeta israelí Yehuda Amichai, a cargo de la artista nigeriana Adéola Olángúnjú, entre otros más.

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