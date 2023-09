Will Smith en México: tienes que ser capaz de perdonarte por ser humano

“Te vas a estrellar y fallar. Y un aspecto crucial para forjar una vida es saber empezar el proceso de recuperarse. Perdonarte y perdonar , tienes que ser capaz de perdonarte por ser humano y seguir luchando por la vida que quieres” , Will Smith se desconectó por un año de redes sociales - en marzo del 2022 se convirtió en tendencia mundial después de atacar a Chris Rock- .

En su primera aparición en público -18 meses después del escándalo en los Óscar 2022- Will Smith llamó al amor, a perdonarse y superar lo difícil; incluso con humor, como lo hizo al recordar a una familiar que no hubiera estado orgullosa de verlo cachetear a alguien en el escenario.

¿CÓMO RECUPERARSE DE UN ESCÁNDALO?

“Estoy orgulloso de que mi abuela no me haya visto en los Óscar ese día”, el mismo Will puso la conversación sobre la mesa. Entrevistado por Alberto Lati en México Siglo XXI, el actor, productor, visionario de la industria del entretenimiento llevó la conversación hacia su propio aprendizaje.

Tienes que ser hábil para recuperarte, un aspecto crítico para funcionar en este mundo y la vida es hacerlo. La disciplina viene desde la educación militar que su padre le inculcó, una visión de que dar el 99% es lo mismo que dar 0%, incluso, recientemente pudo curar -a través de su libro- algunas heridas de la infancia.

“Todos tenemos cosas malas que nos pasan en la vida, el problema no son las cosas malas, el problema es la historia que contamos de ellas, el resto de la vida, como tratarnos como víctima”, respondió con una posición relajada y mirada profunda a su entrevistador.

WILL SMITH EN MÉXICO

Quien inició su carrera en la industria musical, corrió a saludar al público mexicano, “quiero hablar español.. no puedo no saludar allá..”, así que Smith corrió con el público debajo del escenario, incluso cerró el evento generando una interrupción al convocar a gente dentro del escenario a tomarse una fotografía con él.

Smith recordó a jóvenes de México que se convierten en las cinco personas con las que pasan más tiempo; además, los invitó a ser hábiles para fallar, ir a lugares incómodos, después de todo: Lo mejor de la vida está del otro lado del miedo, es una habilidad ir hacia allá.