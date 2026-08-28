‘Wondermind’ lleva a Selena Gomez a los tribunales; busca frenar demanda por fraude

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    ‘Wondermind’ lleva a Selena Gomez a los tribunales; busca frenar demanda por fraude
    Meta. Wondermind fue creada con la intención de desarrollar un ecosistema digital enfocado en el cuidado de la salud mental. FOTO: FACEBOOK@SELENAGOMEZ

Los abogados de la cantante calificaron de ‘absurdas’ las acusaciones de los inversores y argumentan que la estrella no formaba parte del cuadro directivo de la empresa

La época de la tranquilidad lejos del drama terminó para Selena Gomez, ya que enfrenta una denuncia en la que fue acusada de fraude por más de 1 millón de dólares en su empresa de salud mental, Wondermind, que creó junto a su madre y una socia en 2021. El primer contraataque de la protagonista de ‘Los Hechiceros de Waverly Place’ es solicitar que se desestime la acusación formal.

De acuerdo con información oficial, la demanda fue interpuesta a mitad de agosto en un tribunal de Delaware por varias empresas de responsabilidad limitada que invirtieron en Wondermind, cuya directora ejecutiva es la madre de Gomez, Mandy Teefey. Las compañías alegaron haber sido engañadas respecto a su negocio y sus finanzas, según Billboard.

Los abogados de Gomez respondieron, en una moción divulgada este jueves por los medios, que las alegaciones de los demandantes son “absurdas”, vagas y contradictorias, y afirmaron que la artista “nunca debería haber sido arrastrada” a la acción legal, puesto que no pertenecía al cuadro directivo.

LA BATALLA

Una de las alegaciones es que Teefey y la otra socia, Danielle Pierson, quienes dirigían la empresa conjuntamente, dijeron que Gomez estaría activamente involucrada como jefa de marketing y que, por ende, debía tener conocimiento de que las finanzas no iban bien, algo que los inversores supuestamente desconocían.

La demanda dice que la empresa “se hundió silenciosamente” y “ninguno de sus directivos, ejecutivos o directores dijo una palabra a los inversores”, a los que habían pedido 1.2 millones de dólares con la promesa de lanzar una aplicación, una revista y un pódcast que no se materializaron.

“El mero hecho de que la Sra. Gomez, literalmente una de las mujeres más ocupadas del mundo, pudiera haber tenido la capacidad de pedir información en virtud de ser una cofundadora o consultora no es suficiente”, rebate la moción de la defensa.

También señala la “falta de alegaciones” de que Gomez hablara sobre las operaciones o finanzas de Wondermind, indica Billboard.

RESPUESTA DE GOMEZ

El abogado de la artista, Mathew Rosengart, conocido por su trabajo con Britney Spears en asuntos económicos, afirmó a ese medio que las denuncias “no tienen mérito y son frívolas”, y añadió que ambos estudian contrademandar a los inversores y pedirles compensación por “incluirla” en la demanda.

Wondermind prometía crear un ecosistema digital para el cuidado de la salud mental, pero en 2025 su mala marcha fue expuesta en un reportaje de la revista The Cut, que señalaba supuestos problemas de abuso de sustancias y una conducta errática por parte de su máxima ejecutiva, Teefey.

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Teefey negó entonces las acusaciones, aseguró que la empresa era viable y atribuyó el artículo a la venganza de “empleados descontentos” que contaron “mentiras”, así como al altavoz de “los medios”, que las amplificaron. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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