‘Dolce Vita’: Belinda y Danna cumplen su promesa y lanzan colaboración musical
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Las cantantes unieron sus estilos en una canción de electropop cuyo videoclip fue dirigido por Alex Hoyer y rápidamente comenzó a ganar reproducciones en plataformas digitales
Desde hace un par de años, Danna y Belinda hablaban de lanzar una colaboración, de juntar su talento y estilo para “servir una canción pop”, y al menos cumplieron una de sus promesas con el lanzamiento de ‘Dolce Vita’.
La canción forma parte del más reciente lanzamiento musical de la exprotagonista de ‘Wicked El Musical’, que se llama ‘Wet Dreams’.
Hasta cerca de las 15:00 horas del viernes, el video oficial registraba 461 mil visitas, además de estar entre las tendencias en las búsquedas en español y en redes sociales.
PROMESA QUE YA ES REALIDAD
La filmación del video se realizó en una hacienda de Morelos, bajo la dirección del también cantante y novio de Danna, Alex Hoyer, de acuerdo con lo que dio a conocer Gustavo Adolfo Infante.
“Cuando está conmigo no quiere apagar la luz”, canta Belinda en la canción de estilo electropop, en la que habla de un juego de seducción entre las protagonistas. De hecho, en un momento, a través de las sombras de ambas se puede ver que “se besan”.
En Spotify, al cierre de esta edición, registraba 438 mil reproducciones, destacando dentro de la lista de estrenos de la semana.