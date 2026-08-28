‘Dolce Vita’: Belinda y Danna cumplen su promesa y lanzan colaboración musical

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    ‘Dolce Vita’: Belinda y Danna cumplen su promesa y lanzan colaboración musical
    Propuesta. La colaboración entre Danna y Belinda apuesta por una historia de seducción acompañada de sonidos de electropop. FOTO: YOUTUBE@DANNA

Las cantantes unieron sus estilos en una canción de electropop cuyo videoclip fue dirigido por Alex Hoyer y rápidamente comenzó a ganar reproducciones en plataformas digitales

Desde hace un par de años, Danna y Belinda hablaban de lanzar una colaboración, de juntar su talento y estilo para “servir una canción pop”, y al menos cumplieron una de sus promesas con el lanzamiento de ‘Dolce Vita’.

La canción forma parte del más reciente lanzamiento musical de la exprotagonista de ‘Wicked El Musical’, que se llama ‘Wet Dreams’.

Hasta cerca de las 15:00 horas del viernes, el video oficial registraba 461 mil visitas, además de estar entre las tendencias en las búsquedas en español y en redes sociales.

PROMESA QUE YA ES REALIDAD

La filmación del video se realizó en una hacienda de Morelos, bajo la dirección del también cantante y novio de Danna, Alex Hoyer, de acuerdo con lo que dio a conocer Gustavo Adolfo Infante.

“Cuando está conmigo no quiere apagar la luz”, canta Belinda en la canción de estilo electropop, en la que habla de un juego de seducción entre las protagonistas. De hecho, en un momento, a través de las sombras de ambas se puede ver que “se besan”.

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En Spotify, al cierre de esta edición, registraba 438 mil reproducciones, destacando dentro de la lista de estrenos de la semana.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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