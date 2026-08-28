‘Dolce Vita’: Belinda y Danna cumplen su promesa y lanzan colaboración musical

Desde hace un par de años, Danna y Belinda hablaban de lanzar una colaboración, de juntar su talento y estilo para “servir una canción pop”, y al menos cumplieron una de sus promesas con el lanzamiento de ‘Dolce Vita’.

La canción forma parte del más reciente lanzamiento musical de la exprotagonista de ‘Wicked El Musical’, que se llama ‘Wet Dreams’.

Hasta cerca de las 15:00 horas del viernes, el video oficial registraba 461 mil visitas, además de estar entre las tendencias en las búsquedas en español y en redes sociales.