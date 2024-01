¿Y ahora cómo se llamará? El Foro Sol cambiará su nombre en 2024

La tarde del pasado 23 de enero en la plataforma X (antes Twitter) se viralizó la supuesta noticia del nuevo nombre que llevará el Foro Sol, que sería rebautizado este año como Estadio GNP, tras una serie de remodelaciones planeadas para la segunda mitad del año.

Entre comentarios mayormente de desaprobación, el “nuevo nombre” del recinto que recibió recientemente a Paul McCartney, fue debatido en las redes sociales, ya que se popularizó como tendencia.

No obstante, esta noticia no se habría confirmado como tal, ya que el recinto sí sufrirá modificaciones, pero serán con respecto a su estructura original, ya que buscaría optimizar la experiencia para el usuario. Dicha ampliación podría ser de la Zona Verde A, aunque no se saben con exactitud cuales lugares serán remodelados.