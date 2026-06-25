¿Y cuándo inicia la fiesta ?Taylor Swift y Travis Kelce tendrán celebración íntima antes de la boda

Taylor Swift y Travis Kelce habrían entrado en la recta final rumbo a su boda, con dos celebraciones en puerta.

De acuerdo con The New York Times, que cita a un ejecutivo de la industria del entretenimiento y a otra persona cercana a los preparativos, el próximo 2 de julio las celebridades tendrían una ceremonia muy íntima, a la que asistirían alrededor de 100 personas.

Mientras que al día siguiente se llevaría a cabo la gran fiesta, en la que se espera la presencia de al menos mil invitados y posibles actuaciones en vivo. Sin embargo, hasta el momento la información no ha sido confirmada por los artistas ni por sus representantes.

Desde hace semanas, medios internacionales como Page Six y TMZ han reportado que la boda será en Nueva York, ciudad con la que Swift mantiene una fuerte conexión e incluso posee una propiedad.