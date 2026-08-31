¿Y el tema de la MET Gala? El Met cancela la exposición de John Galliano prevista para 2027

Parece que la funa en contra del pasado y las acciones de John Galliano tuvo la consecuencia más grave desde que fue anunciado como tema de inspiración para la Met Gala, ya que el Museo Metropolitano de Arte canceló su exposición prevista en honor al diseñador británico, debido a la fuerte reacción en contra, tanto en la comunidad judía como en otros sectores, por las anteriores declaraciones antisemitas y racistas del diseñador.

El museo informó este lunes que la exposición, que se había planeado como la muestra de primavera del Instituto del Vestido para mayo de 2027, la cual inaugura la Met Gala anual, será reemplazada por otra exposición que se anunciará más adelante.

“Tras conversaciones reflexivas con John Galliano, hemos decidido conjuntamente no seguir adelante con la exposición”, dijo Max Hollein, director y director ejecutivo del museo, en un comunicado.