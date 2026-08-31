¿Y el tema de la MET Gala? El Met cancela la exposición de John Galliano prevista para 2027
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La decisión se tomó tras la polémica por los comentarios antisemitas y racistas del diseñador, quien asumió la responsabilidad por el daño causado en el pasado
Parece que la funa en contra del pasado y las acciones de John Galliano tuvo la consecuencia más grave desde que fue anunciado como tema de inspiración para la Met Gala, ya que el Museo Metropolitano de Arte canceló su exposición prevista en honor al diseñador británico, debido a la fuerte reacción en contra, tanto en la comunidad judía como en otros sectores, por las anteriores declaraciones antisemitas y racistas del diseñador.
El museo informó este lunes que la exposición, que se había planeado como la muestra de primavera del Instituto del Vestido para mayo de 2027, la cual inaugura la Met Gala anual, será reemplazada por otra exposición que se anunciará más adelante.
“Tras conversaciones reflexivas con John Galliano, hemos decidido conjuntamente no seguir adelante con la exposición”, dijo Max Hollein, director y director ejecutivo del museo, en un comunicado.
UN MENSAJE
El diseñador se sumó al comunicado y manifestó: “Después de mucha reflexión y de conversaciones con El Met y con todos los involucrados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no se realice en este momento. Asumo plenamente la responsabilidad por el dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular el daño que causé a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente”.
Galliano, reconocido desde hace tiempo como uno de los mayores talentos del mundo de la moda por sus diseños extravagantes, estuvo durante años en la cima de la industria como director creativo de Christian Dior. Fue despedido del cargo cuando salieron a la luz y se viralizaron una serie de comentarios racistas y antisemitas realizados en 2010 y 2011, lo que derivó en su condena en un juicio por antisemitismo en Francia.
Tras ser apartado de Dior, Galliano pasó varios años involucrado en esfuerzos públicos y privados de rehabilitación. Regresó en 2014, cuando fue contratado por la casa de moda parisina Maison Margiela, donde permaneció durante una década.
Iba a convertirse en apenas el tercer diseñador vivo en ser objeto de una exposición individual en el Instituto del Vestido del Met. (Con información de AP)