¡Y se marchó! Gala Montes abandona ‘La Casa de los Famosos México’ tras solo dos días
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La inesperada salida de la actriz tomó por sorpresa a los habitantes del reality, quienes apenas comenzaban a convivir con ella cuando se anunció su decisión y sólo hay especulaciones de sus razones oficiales
El intento por mantener el liderazgo y el interés en la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ por parte de la audiencia tuvo como resultado el ingreso de Gala Montes a la contienda, pero, como la producción y el mismo público esperaban, a tan solo dos días de su ingreso, la joven actriz abandonó la contienda.
“Informamos a nuestros seguidores que #GalaMontes decidió voluntariamente salir de la #LaCasaDeLosFamososMx y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”, escribió la producción en sus redes sociales y en el canal de WhatsApp para informar la decisión de la villana de telenovelas.
Participantes como Cynthia Klitbo, Karina Torres, Yair y hasta Mariana Ochoa se mostraron incrédulos ante la decisión de la joven, quien en tan solo dos días ya había alterado tanto el orden de los cuartos como las alianzas.
Las actividades planeadas continuaron tras el anuncio, por lo que los habitantes siguen con la prueba de presupuesto y será en la gala de este martes cuando se dé a conocer más sobre la decisión de Montes.
Las teorías o especulaciones de su salida apuntan a varias razones, pero ninguna ha sido confirmada o negada por el equipo de la actriz o de la producción.
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