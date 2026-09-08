¡Y se marchó! Gala Montes abandona ‘La Casa de los Famosos México’ tras solo dos días

El intento por mantener el liderazgo y el interés en la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ por parte de la audiencia tuvo como resultado el ingreso de Gala Montes a la contienda, pero, como la producción y el mismo público esperaban, a tan solo dos días de su ingreso, la joven actriz abandonó la contienda.

“Informamos a nuestros seguidores que #GalaMontes decidió voluntariamente salir de la #LaCasaDeLosFamososMx y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”, escribió la producción en sus redes sociales y en el canal de WhatsApp para informar la decisión de la villana de telenovelas.

Participantes como Cynthia Klitbo, Karina Torres, Yair y hasta Mariana Ochoa se mostraron incrédulos ante la decisión de la joven, quien en tan solo dos días ya había alterado tanto el orden de los cuartos como las alianzas.