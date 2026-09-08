¡Y se marchó! Gala Montes abandona ‘La Casa de los Famosos México’ tras solo dos días

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    ¡Y se marchó! Gala Montes abandona ‘La Casa de los Famosos México’ tras solo dos días
    Crisis. La participación de Gala Montes en la cuarta temporada del reality llegó a su fin de manera inesperada. FOTO: FACEBOOK@LACASADELOSFAMOSOS

La inesperada salida de la actriz tomó por sorpresa a los habitantes del reality, quienes apenas comenzaban a convivir con ella cuando se anunció su decisión y sólo hay especulaciones de sus razones oficiales

El intento por mantener el liderazgo y el interés en la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ por parte de la audiencia tuvo como resultado el ingreso de Gala Montes a la contienda, pero, como la producción y el mismo público esperaban, a tan solo dos días de su ingreso, la joven actriz abandonó la contienda.

“Informamos a nuestros seguidores que #GalaMontes decidió voluntariamente salir de la #LaCasaDeLosFamososMx y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”, escribió la producción en sus redes sociales y en el canal de WhatsApp para informar la decisión de la villana de telenovelas.

Participantes como Cynthia Klitbo, Karina Torres, Yair y hasta Mariana Ochoa se mostraron incrédulos ante la decisión de la joven, quien en tan solo dos días ya había alterado tanto el orden de los cuartos como las alianzas.

Las actividades planeadas continuaron tras el anuncio, por lo que los habitantes siguen con la prueba de presupuesto y será en la gala de este martes cuando se dé a conocer más sobre la decisión de Montes.

Las teorías o especulaciones de su salida apuntan a varias razones, pero ninguna ha sido confirmada o negada por el equipo de la actriz o de la producción.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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