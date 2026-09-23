¡Ya están los boletos a la venta! Llegará por primera vez ‘JNS’ a Saltillo el próximo noviembre

Para conmemorar sus casi 30 años de carrera, este martes, a través de una rueda de prensa, se dio a conocer que el grupo JNS actuará en vivo en la capital coahuilense el próximo 7 de noviembre en el Auditorio Saltillo, a las 21:00 horas. Esta presentación se encuentra dentro de su gira ‘Bajo Tu Propio Riesgo’, en la que estarán interpretando sus éxitos de los años 90, los 2000 y sus temas actuales. Víctor Hugo Romero, director general de Smarticket, comentó que durante el mismo show estarán realizando ciertas dinámicas y así el público tendrá la oportunidad de conocer a las artistas en persona. Este concierto promete ser un gran espectáculo desde la selección del lugar, ya que los organizadores comentan que el Auditorio Saltillo tiene una visibilidad total; es decir, todos los lugares permiten apreciar al artista a corta distancia y el público se encontrará sentado para poder disfrutarlo.

¿DÓNDE COMPRAR LOS BOLETOS? El aforo esperado es de 2 mil 600 personas, según los organizadores, quienes confirmaron que los boletos ya se encuentran a la venta. Las entradas van desde los 600 pesos, las de precio más accesible, hasta los 2 mil 600 pesos. Las entradas se pueden adquirir de manera digital en Smarticket y de manera física en las sucursales de Farmacias del Ahorro Morelos y Santo Cristo.

“Está pensado para que todos los que vayan estén cómodos, el precio es accesible, eso es lo que queremos, que sea un precio que a la gente no le duela en los bolsillos”, expresó Víctor. Además, hizo énfasis en las promociones que lanzan por tiempo limitado: descuentos en los boletos en combo cuates y combo amigas, lo que representa un precio especial grupal. A partir del 24 de septiembre se tendrán promociones de 3x2 en boletos de distintas secciones, en puntos de venta físicos y por tiempo limitado, para las primeras 100 personas que lleguen.

LA TRAYECTORIA DE JNS JNS, anteriormente ‘Jeans’, es un grupo musical femenino mexicano de pop formado en Ciudad de México a finales de 1993. Ha marcado a distintas generaciones con canciones como ‘Pepe’, ‘Enferma de Amor’, ‘Entre Azul y Buenas Noches’ y ‘Me Pongo Mis Jeans’, entre otros hits que se han convertido en canciones importantes. A lo largo de sus casi 30 años desde su debut, el grupo ha tenido distintos cambios entre sus integrantes casi desde el comienzo. La agrupación estuvo conformada por Paty Sirvent, Angie Taddei, Litzy, Tabatha Vizuet y Bianca Carrasco; al poco tiempo, esta última abandonó el proyecto.

Algunas de las integrantes más conocidas son Karla Díaz-Leal Arreguín, Melissa López, Regina Murguía, Dulce María y Litzy. Previo a su desintegración en el año 2008, el grupo estaba integrado por Paty Sirvent, Karla Díaz-Leal Arreguín y Marcela García Cruz, quienes hicieron una gira por sus doce años de trayectoria, reeditando sus mayores éxitos como ‘La Ilusión del Primer Amor’, entre otros. Años más tarde, cuatro integrantes decidieron reunirse y conformar nuevamente la agrupación desde 2015. La alineación estuvo conformada por Regina, Melissa, Angie y Karla, haciendo giras desde entonces con su ‘Metamorfosis Tour’ y como parte del ‘90s Pop Tour’, aun siendo las Jeans.

Actualmente, JNS está integrado por Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía, quienes en 2025 lanzaron su primer sencillo titulado ‘¡Baila Jeans!’, el cual se encuentra disponible en todas las plataformas.

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