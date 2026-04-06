¿Ya la viste? Confirma Amazon segunda temporada de ‘La Oficina’ a un mes de su estreno

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Show
/ 6 abril 2026
    ¿Ya la viste? Confirma Amazon segunda temporada de ‘La Oficina’ a un mes de su estreno
    Historia. La versión mexicana de ‘La Oficina’ continuará con nuevos episodios, consolidando su lugar entre las comedias actuales del streaming. FOTO: INTERNET

Gaz Alazraki producirá la segunda tanda de episodios protagonizados por Fernando Bonilla, Alejandra Ley, Erika de la Rosa, entre otros

Variety dio a conocer que ‘La Oficina’ fue confirmada para una segunda temporada a menos de un mes de que la serie de comedia, adaptación de las versiones inglesa y estadounidense, se estrenara ante la audiencia mexicana a través de Prime Video.

A la par, la producción, desde la cuenta de la plataforma de streaming, anunció la noticia mediante una videollamada con el elenco, simulando una de las dinámicas típicas de reuniones en oficinas.

Durante la conversación, Gaz Alazraki, productor de la comedia, comentó que el proyecto ha generado “mucho engagement” y señaló que Amazon pidió ordenar la forma en que se comparte información en redes sociales.

¿CUÁNDO ESTRENA LA NUEVA TEMPORADA DE ‘LA OFICINA’?

En el mismo intercambio, los participantes hablaron sobre cuidar la “identidad del show” y lo que se publica. Al final del video, Alazraki dio el anuncio: “Todo esto es para dejarles saber que la segunda temporada está confirmada”.

Hasta la tarde del lunes no se había dado a conocer una fecha de estreno para las nuevas aventuras en las oficinas del ficticio ‘Jabones Olimpo’; sin embargo, se especula que podría llegar en la primavera de 2027.

La serie sigue a los empleados de la oficina regional de Jabones Olimpo, en Aguascalientes, una empresa familiar encabezada por Jerónimo Ponce III, quien llega al puesto de gerente tras heredar el cargo.

UNA SERIE CON TALENTO ALTERNATIVO

El elenco está encabezado por Fernando Bonilla, quien interpreta a Jerónimo Ponce III, junto a Edgar Villa “Villita”, Fabrizio Santini, Elena del Río, Alexa Zuart y Alejandra Ley, entre otros. La primera temporada se estrenó el 13 de marzo de 2026 en Prime Video.

https://vanguardia.com.mx/show/familia-de-kimberly-loaiza-senala-a-juan-de-dios-pantoja-por-presunta-manipulacion-y-conflicto-familiar-IB19810091

El proyecto es una adaptación del formato original británico creado por la BBC, que ha sido replicado en distintos países. Hasta ahora no se han informado fechas de inicio de producción ni cambios en el elenco o el equipo creativo. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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