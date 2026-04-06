¿Ya la viste? Confirma Amazon segunda temporada de ‘La Oficina’ a un mes de su estreno

Variety dio a conocer que ‘La Oficina’ fue confirmada para una segunda temporada a menos de un mes de que la serie de comedia, adaptación de las versiones inglesa y estadounidense, se estrenara ante la audiencia mexicana a través de Prime Video.

A la par, la producción, desde la cuenta de la plataforma de streaming, anunció la noticia mediante una videollamada con el elenco, simulando una de las dinámicas típicas de reuniones en oficinas.

Durante la conversación, Gaz Alazraki, productor de la comedia, comentó que el proyecto ha generado “mucho engagement” y señaló que Amazon pidió ordenar la forma en que se comparte información en redes sociales.