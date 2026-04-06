$!Familia de Kimberly Loaiza señala a Juan de Dios Pantoja por presunta manipulación y conflicto familiar

Una nueva polémica envuelve al cantante y youtuber Juan de Dios Pantoja, ya que este lunes su cuñada y también creadora de contenido, Steff Loaiza, lo acusó públicamente de manipular, amenazar y humillar tanto a sus padres como a la influencer Kimberly Loaiza. Fue a través de un video publicado en su canal de YouTube, titulado ‘Para Juan de Dios Pantoja’, que la nacida en Baja California expuso la supuesta relación conflictiva entre su familia y el creador de contenido, especialmente en un momento en el que su madre requiere apoyo tanto económico como emocional debido a una enfermedad que la mantiene hospitalizada. “La verdad no quisiera estar haciendo este video. Sí estoy enojada, y no es un enojo de ahorita, es de 13 años”, comenzó diciendo la creadora en el video, que hasta la tarde del lunes acumulaba más de 382 mil 905 visualizaciones.

¿DE QUÉ ACUSAN A JUAN DE DIOS PANTOJA? “Este video lo estoy haciendo para ti, Juan, que no me puedes escribir porque te tengo bloqueado”, explicó la creadora de contenido. En el video, Steff señala que su cuñado ha manipulado la información de forma pública, asegurando que apoya económicamente a la madre de Kimberly Loaiza; sin embargo, según ella, esto es falso, ya que él administra el dinero de la cantante. También aseguró que, en diversas ocasiones, sus padres y ella fueron amenazados con no poder ver a sus nietos si hablaban sobre la presunta manipulación, situación que, afirmó, terminó por cumplirse.

PRUEBAS Y TESTIGOS Este video sería una respuesta a otro publicado por Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, en el que aseguraban que se encargaban de pagar el 50 por ciento de la deuda hospitalaria de su madre. Steff realizó dos llamadas, una al hospital y otra a uno de los médicos que atienden a su madre; estos momentos fueron grabados e incluidos en el video para respaldar sus declaraciones y desmentir las afirmaciones de Juan de Dios Pantoja.

“Va a alejar a Kimberly de nosotros, así es Juan, siempre es así”, dijo el padre de las creadoras de contenido, visiblemente afectado por el distanciamiento de su hija y sus nietos. “Que no te diga que estás sola, que no te diga que tu familia... Te metieron esa idea en tu cabeza de que tú sufriste, y no es así. El que sufrió en su niñez fue él, y fue una idea que también adoptaste de él”.

MENSAJE A KIMBERLY LOAIZA Entre lágrimas, Steff aseguró a Kimberly que desea estar con ella como hermana mayor, que la ama mucho y que tanto su abuela como sus padres la recibirán. “Yo te veo, te conozco. Quiero que te des cuenta de que él no quiere que estés con tu familia”, expresó la joven creadora de contenido.

En redes sociales se recordaron otras polémicas y acusaciones que distintas mujeres han realizado en su contra, como el caso de Kenia Os.

SU VERSIÓN Desde historia de Instagram de la cuenta familiar en Instagram juki_lop, Pantoja aseguró que el video y las declaraciones se trata de una campaña de envidia y desprestigio orquestada porque supuestamente Steff “envidia” lo que su hermana Kimberly Loaiza había logrado en su carrera.

Y aseguró que han pagado cerca de 1 millón de pesos en apoyo a su suegra. Sin embargo, Loaiza no se había pronunciado o reaccionado al video de más de media hora de su familia.

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