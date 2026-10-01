¿Ya tienes el tuyo? Aún quedan boletos para el Festival Rodeo Saltillo

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    ¿Ya tienes el tuyo? Aún quedan boletos para el Festival Rodeo Saltillo
    Plan. El Festival Rodeo Saltillo todavía cuenta con entradas disponibles para disfrutar de sus conciertos, actividades de rodeo y propuestas gastronómicas. FOTO: FACEBOOK@RODEOSALTILLO

El evento tiene entradas disponibles con precios de $65 y $200 pesos

Los rumores de que ya no hay boletos para el esperado Festival Rodeo Saltillo son solo eso, ya que, aunque el evento está a la vuelta de la esquina, aún se pueden conseguir entradas para vivir de cerca el espectáculo.

Apenas este jueves, a través de su página oficial en Facebook, el festival confirmó que todavía hay boletos disponibles de Entrada General para los días jueves, sábado y domingo.

Con la asistencia al festival no solo se podrá disfrutar de la música de exponentes de country, banda y norteño, sino también de la gastronomía de la región, la cultura y las actividades de rodeo.

¿DÓNDE COMPRAR BOLETOS PARA EL FESTIVAL RODEO SALTILLO?

Las entradas todavía pueden comprarse en el sitio rodeosaltillo.com.mx y, además de tener diferentes precios, algunas modalidades incluyen beneficios para disfrutar del esperado evento.

Para el jueves, la Entrada General para niños de hasta 150 cm de estatura tiene un costo de $65 pesos, mientras que para los adultos el precio es de $200 pesos.

Los lugares para Mesas VIP para el concierto de Pesado y La Casetera están agotados, tanto para mesas de cuatro como de seis personas. Mientras que la entrada para el Open Rodeo Adultos Arena 8 Segundos será gratuita para niños y adultos durante ese día.

Las entradas para el viernes quedaron agotadas y, según la información oficial, habrá algunos boletos físicos en la taquilla el día del evento, pero estarán disponibles únicamente hasta agotar existencias. Es decir, no hay garantía de que puedan adquirirse boletos para ver en acción a Julión Álvarez.

Algo similar sucede con el evento del sábado, ya que los boletos de Entrada General para adultos tienen un costo de $200 pesos, mientras que para niños de hasta 150 cm de estatura el precio será de $65 pesos.

Los lugares para Mesas VIP para el concierto de Banda El Recodo y Solido también están agotados.

Para el domingo 18 de octubre, día en que se presentarán Brett Young y Heartland, los únicos boletos disponibles son de Entrada General, con un costo de $200 pesos para adultos y $65 pesos para niños.

https://vanguardia.com.mx/show/galilea-montijo-barbara-de-regil-y-mas-celebridades-quedan-flechadas-por-el-festival-rodeo-saltillo-PN23849745

Debido a la respuesta del público, las entradas para las Mesas VIP y el Rodeo de las Estrellas están agotadas.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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