¿Ya tienes tu boleto? Saltillo recibirá la ‘Batalla de Campeones’ con figuras del freestyle nacional

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Show
/ 15 abril 2026
    ¿Ya tienes tu boleto? Saltillo recibirá la ‘Batalla de Campeones’ con figuras del freestyle nacional
    Evento. El cartel incluye a figuras consolidadas y nuevas promesas del freestyle en México. FOTO: INTERNET

El evento reunirá a referentes como Aczino y Jony Beltrán en el Auditorio Saltillo el 23 de mayo

Para sorpresa de los fans del freestyle, este miércoles se anunció que se llevará a cabo el evento ‘Batalla de Campeones’ por primera vez en Saltillo, por lo que seguramente será uno de los eventos más importantes.

La cita es el próximo 23 de mayo y se realizará en el Auditorio Saltillo, recinto que ha recibido varios de los eventos más relevantes en los últimos meses.

“Los mejores exponentes del freestyle, reunidos en el mejor show del mundo. ¡Una noche llena de barras, flow y diversión!”, escribió la cuenta del evento en redes sociales.

BOLETOS, DETALLES Y MÁS

Según la información, los boletos se encuentran a la venta en el restaurante Sol y Luna y en el teléfono 844 879 4040.

Los costos son: VIP $1,200 pesos; Cancha General $800 pesos; y General Butacas $500 pesos. Además, se ofrece un paquete VIP & Meet and Greet por $1,800 pesos.

El evento está planeado para arrancar a las 20:30 horas por lo que se espera que la audiencia llegue puntual y pueda disfrutar de la función completa.

EL CARTEL

Lo que más llama la atención es que contarán con talentos ya consolidados y con trayectoria en su carrera, como el propio coahuilense Jony Beltrán, quien hace unos días formó parte del jurado de Red Bull Batalla.

Otro de los talentos que subirán al escenario será Aczino, quien emocionó a los fanáticos en la publicación para que formen parte de este evento pionero en la ciudad.

“Mi gente de Saltillo, ¿están listos? ¡Yeah!”, escribió el también creador de contenido a sus seguidores

https://vanguardia.com.mx/show/fernando-bonilla-de-la-oficina-confronta-a-movimiento-ciudadano-y-desata-debate-por-su-eleccion-por-morena-MG20044558

También estarán presentes Azuky, Cacha, RC, Lobo Estepario, Ghetto Living, MCKlopedia, Kodigo, Dalia Castelar, DJ Sónico y Seko Fu.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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