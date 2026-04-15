¿Ya tienes tu boleto? Saltillo recibirá la ‘Batalla de Campeones’ con figuras del freestyle nacional

Para sorpresa de los fans del freestyle, este miércoles se anunció que se llevará a cabo el evento ‘Batalla de Campeones’ por primera vez en Saltillo, por lo que seguramente será uno de los eventos más importantes.

La cita es el próximo 23 de mayo y se realizará en el Auditorio Saltillo, recinto que ha recibido varios de los eventos más relevantes en los últimos meses.

“Los mejores exponentes del freestyle, reunidos en el mejor show del mundo. ¡Una noche llena de barras, flow y diversión!”, escribió la cuenta del evento en redes sociales.