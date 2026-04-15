Fernando Bonilla de ‘La Oficina’ confronta a Movimiento Ciudadano y desata debate por su elección por Morena

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/ 15 abril 2026
    Fernando Bonilla de ‘La Oficina’ confronta a Movimiento Ciudadano y desata debate por su elección por Morena
    Reclamo. Publicaciones pasadas de Bonilla reavivaron el debate sobre su postura ideológica en redes sociales. FOTO: INTERNET

El actor denunció el uso de su imagen sin autorización, mientras usuarios reviven publicaciones donde expresa simpatía por Claudia Sheinbaum

En los primeros días de marzo, el nombre de Fernando Bonilla se hizo popular debido a que es el protagonista y da vida a ‘Jerónimo Ponce III’, lo que lo colocó bajo la mirada pública. Sin embargo, se puso en el ojo del huracán debido al reclamo que hizo a Movimiento Ciudadano por usar su imagen en una publicidad.

“Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”, escribió el histrión en su cuenta oficial de X, junto a una imagen del “meme” usado por el partido político, sin imaginar que desataría una ola de reclamos y burlas.

En la imagen se puede ver al actor caracterizado como su polémico personaje, haciendo una señal de “amor” de forma coreana, junto a la frase de que en Nuevo León el partido cumplió sus metas desde las promesas hechas en la gubernatura.

¿QUÉ DIJO FERNANDO BONILLA?

“Cuando dicen que ‘todo está mal’ y tú viendo cómo Nuevo León va en primer lugar”, se lee en el post del partido que desató la polémica. “TQM, Movimiento Ciudadano, gracias por hacer a Nuevo León primer lugar en todo”.

Su reclamo rápidamente se viralizó, sumando reacciones tanto de seguidores como de colegas que respaldaron su postura frente al uso no autorizado de su imagen en campañas políticas.

Luego de que el actor se hiciera viral, usuarios de la misma red social compartieron capturas de pantalla de publicaciones hechas por Bonilla, donde expresa su apoyo a Morena y celebra haber respaldado a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Veo que hay mucha gente inquieta por mi ideología política. Se las aclaro de una vez para que sea más rápido: tengo la sangre roja y el corazón a la izquierda. No milito en ningún partido”, dijo el actor en X para enfrentar la polémica.

FERNANDO BONILLA Y MORENA

Sin embargo, la discusión aumentó cuando confirmó que votó por Claudia Sheinbaum para la presidencia, aunque aseguró desconfiar de Morena.

“Voté por Claudia, pero no soy incondicional de nadie, nomás de mis principios. Procuro informarme, generar un criterio propio y criticar lo que me parece criticable”, escribió.

Ante esa declaración, los usuarios comenzaron a difundir más fotografías o tuits en los que se mostraba cercano al partido oficial, contrastando con sus declaraciones.

https://vanguardia.com.mx/show/dagna-mata-acusa-falta-de-pago-tras-protagonizar-video-de-christian-nodal-CG20042077

Algunos reclamaron que, tras hacerse fans de la serie, ahora no podrían verla igual, mientras que otros defendieron su libertad de opinión e ideología política. (Con información de Reforma y El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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