Fernando Bonilla de ‘La Oficina’ confronta a Movimiento Ciudadano y desata debate por su elección por Morena

En los primeros días de marzo, el nombre de Fernando Bonilla se hizo popular debido a que es el protagonista y da vida a ‘Jerónimo Ponce III’, lo que lo colocó bajo la mirada pública. Sin embargo, se puso en el ojo del huracán debido al reclamo que hizo a Movimiento Ciudadano por usar su imagen en una publicidad. “Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”, escribió el histrión en su cuenta oficial de X, junto a una imagen del “meme” usado por el partido político, sin imaginar que desataría una ola de reclamos y burlas. En la imagen se puede ver al actor caracterizado como su polémico personaje, haciendo una señal de “amor” de forma coreana, junto a la frase de que en Nuevo León el partido cumplió sus metas desde las promesas hechas en la gubernatura.

¿QUÉ DIJO FERNANDO BONILLA? “Cuando dicen que ‘todo está mal’ y tú viendo cómo Nuevo León va en primer lugar”, se lee en el post del partido que desató la polémica. “TQM, Movimiento Ciudadano, gracias por hacer a Nuevo León primer lugar en todo”. Su reclamo rápidamente se viralizó, sumando reacciones tanto de seguidores como de colegas que respaldaron su postura frente al uso no autorizado de su imagen en campañas políticas.

Luego de que el actor se hiciera viral, usuarios de la misma red social compartieron capturas de pantalla de publicaciones hechas por Bonilla, donde expresa su apoyo a Morena y celebra haber respaldado a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “Veo que hay mucha gente inquieta por mi ideología política. Se las aclaro de una vez para que sea más rápido: tengo la sangre roja y el corazón a la izquierda. No milito en ningún partido”, dijo el actor en X para enfrentar la polémica.

FERNANDO BONILLA Y MORENA Sin embargo, la discusión aumentó cuando confirmó que votó por Claudia Sheinbaum para la presidencia, aunque aseguró desconfiar de Morena. “Voté por Claudia, pero no soy incondicional de nadie, nomás de mis principios. Procuro informarme, generar un criterio propio y criticar lo que me parece criticable”, escribió.

Ante esa declaración, los usuarios comenzaron a difundir más fotografías o tuits en los que se mostraba cercano al partido oficial, contrastando con sus declaraciones.

Algunos reclamaron que, tras hacerse fans de la serie, ahora no podrían verla igual, mientras que otros defendieron su libertad de opinión e ideología política. (Con información de Reforma y El Universal)

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