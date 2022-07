“Me han juzgado con el tipo de ropa que utilizo, cómo me visto o cómo me comporto porque vengo de una comunidad indígena... claro que soy indígena, jamás voy a negar eso, yo feliz de mis raíces... yo crecí de una manera diferente donde tal vez en muchas cosas le puedo fallar a mis comunidades y no por eso voy a dejar de hablar de ellos, pero otra cosa es que quería que quedara muy claro era, ¿Y por qué no lo puedo utilizar?” señaló en aquella ocasión.

“Se apropian de nuestra ropa, la usan en redes sociales de ‘el telar original del estado de no sé qué, cuando del otro lado están ofendiendo, pero ahí si se sienten orgullosos, porque ellos si pueden utilizar nuestra ropa, pero tú no puedes utilizar una ropa de marca, ¿cómo por qué?. Desde ahí dije ‘mi gente, por más indígena que seamos también podemos darnos el lujo de utilizar una ropa de marca’, esto no es una limitante”, finalizó.