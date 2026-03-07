$!Yandel conquista Saltillo con una histórica noche de reggaetón con la Filarmónica de Desierto

La noche del viernes 6 de marzo, el icónico artista puertorriqueño Yandel llegó a Saltillo para presentar un espectáculo que marcó un hito en la ciudad: “Yandel Sinfónico” acompañado de la Filarmónica del Desierto. El cantante, reconocido como uno de los pilares del género reguetón desde el año 2000, demostró su peso musical ante miles de personas que se dieron cita para presenciar la fusión de este género con la música clásica. La selección de los músicos de la filarmónica forma parte del gesto recurrente del artista de incluir músicos locales en sus conciertos.

La filarmónica compuesta por más de 30 músicos en vivo acompañaron al intérprete durante toda la velada. Este formato sinfónico, que anteriormente han explorado artistas de talla mundial como Metallica o Gustavo Cerati, permitió que los tonos de Yandel adquirieran un nuevo estilo sonoro en el escenario del Parque Maravillas.

RESPUESTA POSITIVA La emoción del público comenzó a notarse desde las 19:00 horas, cuando grupos de jóvenes empezaron a llegar al recinto. Conforme avanzó el tiempo, las decenas de asistentes se convirtieron en cientos y luego en miles, logrando un lleno total para las 21:00 horas, momento en el que ya no era posible distinguir las butacas ni el área de pasto verde entre la multitud. A las 21:12 horas, las luces del parque se apagaron para dar paso a la música sinfónica y, apenas un minuto después, Yandel apareció ante una oleada de aplausos. Gritó: “Saltillo”. Vestido completamente de negro y portando sus característicos lentes y gorra, el artista inició con un derroche de energía que fue secundado de inmediato por sus seguidores, haciendo una pausa a las 21:18 para saludar formalmente a los saltillenses. El repertorio fue un recorrido nostálgico por el reguetón del “viejito”, incluyendo un mendley de éxitos como ‘Teléfono’, ‘Mírala Bien’, ‘Rakata’, ‘Ahora Es’ y ‘Pam Pam’. El ambiente musical hizo que los asistentes apenas utilizaran sus asientos, bailando también al ritmo de temas como ‘Encantadora’, ‘Mayor que Yo’ y ‘Como Antes’, mientras el cantante interactuaba constantemente con la audiencia.

Uno de los momentos más destacados de la noche ocurrió cuando Yandel agradeció la colaboración de los músicos locales y dio paso a la interpretación del ‘Son de la Negra’. Mientras la Filarmónica ejecutaba la pieza, la pantalla principal proyectó la bandera de México, alternando con imágenes del público y de los integrantes de la orquesta, quienes recibieron una ovación por este gesto de incluir música mexicana.

Tras ello, el concierto transitó hacia una segunda parte enfocada en el baile intenso, donde un grupo de seis bailarines se unió a Yandel en el escenario. Cabe mencionar que, tras este éxito en Saltillo, el artista de origen puertorriqueño continuará su paso por el estado, teniendo, este sábado, como siguiente destino la ciudad de Torreón.

