Yeri Mua lleva el reguetón mexa al Auditorio Nacional y defiende su libertad femenina

La simpatía, el estilo impulsivo, el humor y la música que caracteriza a Yeri Mua llegarán a uno de los escenarios más importantes del país: el próximo 19 de abril cantará sus éxitos de reguetón mexa como parte de su gira nacional.

Yeri Mua fue la segunda estrella más exitosa en el escenario de la Feria Saltillo en su edición 2025, y en esa ocasión, tanto ahí como en otros escenarios, ha roto récords y demostrado que su estilo está de moda.

“Me encanta el movimiento feminista, pero más que ser una feminista perfecta, lo importante es ser fiel a una misma y no callarte por lo que digan los hombres. No creo que exista la mujer perfecta, pero sí creo que ser feminista es no dejar que te juzguen por ser quién eres”, dijo.