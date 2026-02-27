Yeri Mua lleva el reguetón mexa al Auditorio Nacional y defiende su libertad femenina
La cantante veracruzana se presentará el 19 de abril y asegura que no dejará de hablar sobre sexualidad y empoderamiento en sus canciones
La simpatía, el estilo impulsivo, el humor y la música que caracteriza a Yeri Mua llegarán a uno de los escenarios más importantes del país: el próximo 19 de abril cantará sus éxitos de reguetón mexa como parte de su gira nacional.
Yeri Mua fue la segunda estrella más exitosa en el escenario de la Feria Saltillo en su edición 2025, y en esa ocasión, tanto ahí como en otros escenarios, ha roto récords y demostrado que su estilo está de moda.
“Me encanta el movimiento feminista, pero más que ser una feminista perfecta, lo importante es ser fiel a una misma y no callarte por lo que digan los hombres. No creo que exista la mujer perfecta, pero sí creo que ser feminista es no dejar que te juzguen por ser quién eres”, dijo.
¿QUÉ DIJO YERI MUA?
La cantante ha sido cuestionada sobre la importancia de su presencia en la música mexicana y sobre cómo, en sus discursos de empoderamiento, aborda abiertamente temas de sexualidad y libertad.
“El patriarcado siempre va a estar zumbando, pero yo nunca me voy a callar; siempre voy a alzar la voz cuando un hombre se pase”, dijo la veracruzana en una rueda de prensa en la CDMX.
¿SUS LETRAS SON POLÉMICAS?
Cuando Yeri Mua anunció que llevará su “perreo” al Auditorio Nacional, la reacción fue celebrada por sus seguidores, aunque también generó críticas en redes sociales.
“Me pone contenta poder presentar toda mi vulgaridad en su máximo exponente en un lugar tan grande; así soy yo, así es mi personaje y nunca me voy a achicar para caber en lo normal”, expresó.
Aseguró que siempre será fiel a cantarle a su libertad como mujer y a apostar por el reguetón mexa.
“A las mujeres que cantamos reguetón siempre nos tachan de cosas, mientras que a los hombres no se les juzga igual. Yo hablo de mi sexualidad porque es mi forma de expresarme”, explicó. (Con información de El Universal)